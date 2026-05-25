Ισπανία: Θετικός στον χανταϊό επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρισκόταν σε καραντίνα

Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, μεταξύ των επιβατών που απομακρύνθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα από κρουαζιερόπλοιο, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου, ότι υπήρχε μια εστία σοβαρής πνευμονικής ασθένειας.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκε από χανταϊό, ο Ισπανός μεταφέρθηκε σε μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Γκόμε Ούλα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό δεν αυξάνεται, δεδομένου ότι το κρούσμα εντοπίστηκε μεταξύ ατόμων που ήταν ήδη σε καραντίνα, τόνισε.

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε καλέσει την Παρασκευή τις χώρες να συνεχίσουν την παρακολούθηση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου για πιθανή μετάδοση χανταϊού, μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος σε Ολλανδό μέλος του πληρώματος.

«Συνεχίζουμε να καλούμε τις χώρες που επηρεάζονται να παρακολουθούν όλους τους επιβάτες και να κινηθούν με προσοχή για το υπόλοιπο της περιόδου καραντίνας», είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.