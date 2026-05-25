Νέες αιχμές κατά των ΗΠΑ άφησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνομιλιες με την Ουάσινγκτον για την εγχώρια παραγωγή αντιβαλλιστικών πυραύλων.

Όπως τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν έχουν παρουσιάσει πρόοδο για πολύ καιρό. «Προσπαθούμε να επιταχύνουμε αυτό το σχέδιο στην Ευρώπη, δηλαδή την παραγωγή των δικών μας αντιβαλλιστικών συστημάτων στην ήπειρο σε επαρκείς ποσότητες».

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πώς μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία, τονίζοντας ότι για την ηγεσία των ΗΠΑ, «αυτό είναι ζωτικής σημασίας».

Πηγή: skai.gr

