Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε σε «πολύ υψηλό» το επίπεδο κινδύνου για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα στο Κονγκό σε εθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής του Οργανισμού.

Το συγκεκριμένο στέλεχος, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, κηρύχθηκε από τον ΠΟΥ την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

«Αναθεωρούμε πλέον την εκτίμησή μας για τον κίνδυνο σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο, υψηλό σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε την Παρασκευή τις χώρες να συνεχίσουν την παρακολούθηση των επιβατών κρουαζιερόπλοιου για πιθανό χανταϊό, μετά τον εντοπισμό ακόμη ενός κρούσματος σε μέλος του πληρώματος από την Ολλανδία.

«Συνεχίζουμε να προτρέπουμε τις εμπλεκόμενες χώρες να παρακολουθούν όλους τους επιβάτες και να ενεργούν με προσοχή για το υπόλοιπο της περιόδου καραντίνας», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Όπως ανέφερε, Ολλανδός εργαζόμενος του πληρώματος βρέθηκε θετικός και έχει τεθεί σε απομόνωση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων στα 12.

Πηγή: skai.gr

