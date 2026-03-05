Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν για τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
