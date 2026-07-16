Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

Το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε νέα σοβαρή απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η ιδέα έχει συζητηθεί στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας και το σχετικό μήνυμα έχει διαβιβαστεί στους συμμάχους της Τεχεράνης, τους Χούθι, ανέφεραν δύο ανώτατες ιρανικές πηγές και μία περιφερειακή πηγή με γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν ότι οι Χούθι ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε αποκαλυφθεί έως σήμερα.

Δεν διευκρίνισαν, ωστόσο, με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε το μήνυμα ούτε εάν αυτό έγινε μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Οι Χούθι έχουν αναπτύξει drones και πυραύλους

Πηγή προσκείμενη στους Χούθι ανέφερε ότι το κίνημα έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, αναπτύσσοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τη θαλάσσια πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα οπλικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί στα ορεινά της Υεμένης με θέα τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν και οι δυνάμεις των Χούθι αναμένουν την εντολή για την έναρξη των επιχειρήσεων.

Οποιαδήποτε απειλή κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα μπορούσε να επιδεινώσει σημαντικά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που έχει ήδη προκαλέσει το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους μιας νέας κλιμάκωσης του πολέμου στην περιοχή.

Το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας «δεν θα ήταν δύσκολο»

Σημαντικό μέρος των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο διοχετεύεται πλέον προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό να διέρχεται σήμερα περίπου το 7% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όταν οι Χούθι εξαπέλυαν επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάστηκαν να εκτρέψουν τα πλοία τους ακολουθώντας τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, η οποία είναι σημαντικά πιο μακρά και δαπανηρή.

Με τη Σαουδική Αραβία να έχει ήδη μεταφέρει περίπου το 70% των ενεργειακών εξαγωγών της μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, οποιαδήποτε άμεση επίθεση στις εγκαταστάσεις αυτές θα προκαλούσε σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Μία από τις περιφερειακές πηγές ανέφερε ότι η ιρανική ηγεσία επιδιώκει να αυξήσει το οικονομικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και τη ροή των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου μέσω της συγκεκριμένης οδού, περιγράφοντας τη στρατηγική αυτή ως μέρος του «ιρανικού σχεδιασμού».

«Το κλείσιμο του Στενού δεν θα ήταν δύσκολο», δήλωσε η ίδια πηγή, προσθέτοντας: «Οποιοσδήποτε διαθέτει ένα τουφέκι μπορεί να διακόψει τη ναυσιπλοΐα. Δεν χρειάζονται προηγμένοι πύραυλοι για να διακοπεί η διέλευση των πλοίων».

Το Ιράν θεωρεί τους Χούθι μέρος του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», μιας περιφερειακής συμμαχίας στην οποία συμμετέχουν επίσης η λιβανέζικη Χεζμπολάχ και σιιτικές ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ, οι οποίες έχουν ήδη εμπλακεί στη σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, οι Χούθι δεν έχουν μέχρι στιγμής εισέλθει επίσημα στη σύγκρουση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει τους Χούθι με όπλα, χρηματοδότηση και εκπαίδευση, μεταξύ άλλων μέσω της Χεζμπολάχ. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.