Ισπανία: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο στη Βαλένθια – Οι ένοικοι σώθηκαν λίγα λεπτά πριν

Σκηνές που θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί σε τραγωδία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Μπενετούσερ, στα νότια της Βαλένθιας, όταν τριώροφο κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς λίγα μόλις λεπτά αφότου οι ένοικοί του το εγκατέλειψαν λόγω έντονων ρωγμών και ανησυχητικών θορύβων που ακούγονταν από τη δομή του. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Las Américas, όταν λίγο μετά τις 22:00 οι κάτοικοι ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας ότι είχαν εμφανιστεί μεγάλες ρωγμές στους τοίχους και ότι ακούγονταν δυνατοί τριγμοί από το κτίριο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τις περιοχές Torrent και Catarroja, συνοδευόμενες από ανώτερα στελέχη του Σώματος.

Οι πυροσβέστες πρόλαβαν να απομακρύνουν τους κατοίκους

Όταν έφτασαν οι πρώτες δυνάμεις, αρκετοί ένοικοι είχαν ήδη εγκαταλείψει το κτίριο από μόνοι τους, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο. Οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν την εκκένωση, δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο και, σύμφωνα με τον επικεφαλής επιθεωρητή του Πυροσβεστικού Σώματος της Βαλένθιας, Χόρχε Χιλ, μέσα σε ένα έως δύο λεπτά από την ολοκλήρωση της εκκένωσης το κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε μεταξύ των κατοίκων ούτε των διασωστών και ότι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Στο μικροσκόπιο οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο

Το κτίριο βρισκόταν δίπλα σε οικόπεδο όπου εκτελούνται εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των ισπανικών μέσων, οι τεχνικές υπηρεσίες εξετάζουν κατά πόσο οι εργασίες αυτές ενδέχεται να συνδέονται με την κατάρρευση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι οι διασώστες διαπίστωσαν προβλήματα στα θεμέλια του γειτονικού εργοταξίου κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και γειτονικό κτίριο, προκειμένου οι δημοτικές τεχνικές υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν ελέγχους στατικής επάρκειας. Σε ορισμένους κατοίκους επετράπη αργότερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αφού αποκλείστηκε κίνδυνος για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Στο σημείο βρέθηκαν η δήμαρχος του Μπενετούσερ, Εύα Σανθ Πορτέρο, καθώς και ο περιφερειακός υπουργός Εκτάκτων Αναγκών της Βαλένθιας, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων. Οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στις εργασίες της γειτονικής οικοδομής.



Πηγή: skai.gr

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