Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν δύο ακόμη μεξικανικά καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε δύο ακόμη μεξικανικά καρτέλ ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (Foreign Terrorist Organizations - FTO).

Πρόκειται για το Καρτέλ Χουάρες (Juárez Cartel), που δραστηριοποιείται στα σύνορα με το Τέξας, και τους Los Viagras, μια εγκληματική οργάνωση από τη δυτική πολιτεία του Μιτσοακάν. Ο χαρακτηρισμός δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην Federal Register, την επίσημη εφημερίδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Με την απόφαση αυτή, οι δύο οργανώσεις προστίθενται σε έξι ακόμη μεξικανικές εγκληματικές οργανώσεις που οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατικές, μεταξύ των οποίων το Καρτέλ Σιναλόα (Sinaloa Cartel) και το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (Jalisco New Generation Cartel). Επίσης, συμμορίες από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, ο Ισημερινός και το Ελ Σαλβαδόρ, έχουν επίσης χαρακτηριστεί ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 να επεκτείνει τον χαρακτηρισμό «τρομοκρατική οργάνωση» σε καρτέλ της Λατινικής Αμερικής, ώστε να δοθεί στις αμερικανικές αρχές η δυνατότητα να λαμβάνουν πιο επιθετικά μέτρα εναντίον τους, αλλά και εναντίον οποιουδήποτε θεωρείται ότι τα υποστηρίζει.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι και οι δύο οργανώσεις είτε έχουν διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες είτε αποτελούν σοβαρή απειλή να διαπράξουν πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια Αμερικανών πολιτών ή την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απόφαση αυτή αυξάνει περαιτέρω την πίεση προς την κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος δέκα νυν και πρώην αξιωματούχων της πολιτείας Σιναλόα για φερόμενες διασυνδέσεις με το Καρτέλ Σιναλόα, καθώς και εν μέσω αντιπαραθέσεων σχετικά με τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Μεξικό.

Αυξημένη πίεση στα σύνορα με το Τέξας

Το Καρτέλ Χουάρες είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό. Εδώ και δεκαετίες ελέγχει ένα από τα σημαντικότερα περάσματα στα κεντρικά σύνορα Μεξικού–ΗΠΑ, στην πόλη Σιουδάδ Χουάρες, απέναντι από το Ελ Πάσο του Τέξας.

Ο ιδρυτής του, Αμάδο Καρίγιο Φουέντες, γνωστός ως «Ο Άρχοντας των Ουρανών» (El Señor de los Cielos), έγινε διαβόητος τη δεκαετία του 1990 για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών με μικρά αεροσκάφη. Οι αδελφοί και οι γιοι του που τον διαδέχθηκαν μετέτρεψαν τη διακίνηση τόνων ναρκωτικών σε επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις συλλήψεις πολλών ηγετικών στελεχών, το καρτέλ και οι σύμμαχες συμμορίες του διατήρησαν τον έλεγχο ενός εκτεταμένου δικτύου λαθραίας μεταφοράς ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Μεξικανό αναλυτή Ντέιβιντ Σαουσέδο, ο νέος χαρακτηρισμός είναι σημαντικός, καθώς επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν πιο αποφασιστική δράση κατά μήκος των συνόρων, όπου ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις το Καρτέλ του Κόλπου (Gulf Cartel) και το Καρτέλ του Βορειοανατολικού Μεξικού (Northeast Cartel).

Οι ΗΠΑ στρέφουν ξανά την προσοχή τους στο Μιτσοακάν

Οι Los Viagras είναι ένα τοπικό καρτέλ που δραστηριοποιείται στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν, όπου ήδη υπάρχουν δύο ακόμη εγκληματικές οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές: οι Cárteles Unidos και La Nueva Familia Michoacana.

Οι Los Viagras εμφανίστηκαν μετά την ένοπλη εξέγερση αγροτών το 2013–2014, η οποία κατάφερε να εκδιώξει αρκετά από τα παλαιά καρτέλ, μόνο όμως για να αντικατασταθούν από νέες εγκληματικές οργανώσεις. Επικεφαλής της οργάνωσης είναι ο Νικολάς Σιέρα Σαντάνα, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσημο κατηγορητήριο στην Περιφέρεια της Κολούμπια για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών, το οποίο κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2025. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσφέρει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Η οργάνωση έχει αλλάξει κατά καιρούς συμμαχίες και συνεργασίες προκειμένου να εδραιώσει τον περιφερειακό έλεγχο της περιοχής της, κυρίως μέσω εκβιασμών. Παράλληλα, παράγει συνθετικά ναρκωτικά, τα οποία πουλά σε άλλα καρτέλ που τα διακινούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

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