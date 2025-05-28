Η Ισπανία πρέπει να προετοιμασθεί για ένα επεισόδιο ακραίας ζέστης τις προσεχείς ημέρες, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τους 40°C στις νότιες περιοχές της χώρας, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet).

Οι ημέρες της 29ης Μαΐου και της1ης Ιουνίου πιθανόν να είναι οι θερμότερες για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες τουλάχιστον από το 1950, προειδοποιεί η Aemet μέσω του Χ και προϊδεάζει για θερμοκρασίες 6°C και 7°C πάνω από το κανονικό για την περίοδο αυτή του έτους σε ολόκληρη την Ισπανία.

Το επεισόδιο, το οποίο θα παραταθεί τουλάχιστον έως την Κυριακή, θα προκληθεί «από την έλευση πολύ θερμής αέριας μάζας προερχόμενης από την βόρεια Αφρική», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Aemet Ρουμπέν ντελ Κάμπο.

Η άνοδος των θερμοκρασιών που μπορούν να φθάσουν σε θερινές τιμές θα γίνει αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και «θα υπάρξουν μάλιστα ζώνες όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν κατά 10°C τις συνήθεις τιμές για την περίοδο του έτους, κυρίως στις ζώνες της βόρειας, της ανατολικής και της νότιας Ισπανίας».

Σε ορισμένες περιοχές της Ανδαλουσίας, το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει τους 40°C, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Aemet και δεν αποκλείεται να καταγραφούν νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο.

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί με την εμφάνιση αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες, είναι σφοδρότερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ο περασμένος χειμώνας ήταν πολύ ήπιος και ήταν ο δεύτερος χωρίς κανένα κύμα ψύχους, σύμφωφνα με την Aemet. Εννέα από τους δέκα τελευταίους χειμώνες ήταν θερμότερος από το κανονικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

