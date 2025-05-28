Λογαριασμός
Η Τσεχία υποστηρίζει ότι η Κίνα βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπίθεση σε υπουργείο της - Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην Πράγα

Ο πρεσβευτής της Κίνας στην Τσεχική Δημοκρατία κλήθηκε έπειτα από πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε η τσεχική κυβέρνηση.

Jan Lipavsky

Ο πρεσβευτής της Κίνας στην Τσεχική Δημοκρατία κλήθηκε έπειτα από πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο το υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα (28/5) η τσεχική κυβέρνηση.

«Κάλεσα τον Κινέζο πρεσβευτή για να καταστήσω σαφές ότι τέτοιες εχθρικές ενέργειες έχουν σοβαρές συνέπειες για τις διμερείς μας σχέσεις», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιαν Λιπάβσκι στο X.

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ στο πλευρό της Τσεχίας

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι η «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες-μέλη της, μαζί με τους διεθνείς εταίρους, είναι αλληλέγγυοι με την Τσεχία αναφορικά με την κακόβουλη κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο το υπουργείο Εξωτερικών της».

Οι χώρες-μέλη της ΕΕ αποτελούν ολοένα και πιο πολύ τον στόχο κυβερνοεπιθέσεων από την Κίνα τα τελευταία χρόνια και η Κίνα θα πρέπει να κάνει περισσότερα για τις αποτρέψει, πρόσθεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κάλλας είπε ότι η ΕΕ καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, αντιβαίνουν στις διεθνώς συμφωνηθείσες νόρμες για το πώς τα κράτη θα πρέπει να συμπεριφέρονται στον κυβερνοχώρο.

«Καλούμε όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να απέχουν από τέτοια συμπεριφορά», δήλωσε. «Τα κράτη δεν θα πρέπει να επιτρέπουν να χρησιμοποιείται το έδαφός τους για κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες», πρόσθεσε.

Η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση εάν χρειαστεί να αποτρέψει, να αποθαρρύνει ή να ανταπαντήσει σε κακόβουλη συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο.

Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση του ΝΑΤΟ το οποίο δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Τσεχίας.

«Είμαστε αλληλέγγυοι με την Τσεχική Δημοκρατία μετά την κακόβουλη κυβερνοεπίθεση σε βάρος του υπουργείου Εξωτερικών της», ανέφερε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε ανακοίνωση.

«Παρατηρούμε με αυξανόμενη ανησυχία το εξελισσόμενο μοτίβο κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων που προέρχεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας», πρόσθεσε ο ίδιος.

