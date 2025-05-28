Ο πρεσβευτής της Κίνας στην Τσεχική Δημοκρατία κλήθηκε έπειτα από πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο το υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα (28/5) η τσεχική κυβέρνηση.
«Κάλεσα τον Κινέζο πρεσβευτή για να καταστήσω σαφές ότι τέτοιες εχθρικές ενέργειες έχουν σοβαρές συνέπειες για τις διμερείς μας σχέσεις», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιαν Λιπάβσκι στο X.
China is interfering in our society – through manipulation, propaganda, and cyberattacks.
Like the recent one against @CzechMFA. We detected the attackers during the intrusion.
Our key security institutions responded, investigated thoroughly – and now we're going public.
We are exposing cybercriminals. China has been persistently trying to undermine our resilience and democracy. Through cyberattacks, information manipulation, and propaganda, it interferes in our society - and we must defend ourselves against it.
Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ στο πλευρό της Τσεχίας
Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι η «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες-μέλη της, μαζί με τους διεθνείς εταίρους, είναι αλληλέγγυοι με την Τσεχία αναφορικά με την κακόβουλη κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο το υπουργείο Εξωτερικών της».
Οι χώρες-μέλη της ΕΕ αποτελούν ολοένα και πιο πολύ τον στόχο κυβερνοεπιθέσεων από την Κίνα τα τελευταία χρόνια και η Κίνα θα πρέπει να κάνει περισσότερα για τις αποτρέψει, πρόσθεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Κάλλας είπε ότι η ΕΕ καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, αντιβαίνουν στις διεθνώς συμφωνηθείσες νόρμες για το πώς τα κράτη θα πρέπει να συμπεριφέρονται στον κυβερνοχώρο.
Today, the EU holds a Chinese state-backed actor responsible for a malicious cyber campaign targeting Czechia.
This is a clear and unacceptable violation of international norms.
We stand firmly with Czechia.
«Καλούμε όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να απέχουν από τέτοια συμπεριφορά», δήλωσε. «Τα κράτη δεν θα πρέπει να επιτρέπουν να χρησιμοποιείται το έδαφός τους για κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες», πρόσθεσε.
Η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση εάν χρειαστεί να αποτρέψει, να αποθαρρύνει ή να ανταπαντήσει σε κακόβουλη συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο.
Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση του ΝΑΤΟ το οποίο δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Τσεχίας.
#NATO Allies stand in solidarity with the Czech Republic today, following a malicious cyber campaign attributed to the People's Republic of China. NATO observes with concern the growing pattern of malicious cyber activities stemming from China
«Είμαστε αλληλέγγυοι με την Τσεχική Δημοκρατία μετά την κακόβουλη κυβερνοεπίθεση σε βάρος του υπουργείου Εξωτερικών της», ανέφερε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε ανακοίνωση.
«Παρατηρούμε με αυξανόμενη ανησυχία το εξελισσόμενο μοτίβο κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων που προέρχεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας», πρόσθεσε ο ίδιος.
