Κράξιμο στον Τριντό επειδή φόρεσε αθλητικά παπούτσια στην έναρξη εργασιών της Βουλής, παρουσία του Κάρολου 

Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο Χ - Ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός χαρακτηρίστηκε ακόμα και «κλόουν» και «γελοίος»

τριντο καρολος

Viral θέμα συζήτησης έγινε ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, καθώς χθες εμφανίστηκε στην έναρξη εργασιών του Κοινοβουλίου – μια σημαντική περίπτωση - με πολύχρομα αθλητικά παπούτσια. 

Η κίνησή του σχολιάστηκε αρνητικά καθώς – εκτός από το ακατάλληλο του τόπου και του χρόνου – στην αίθουσα του Κοινοβουλίου παρευρισκόταν και ο Βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος μάλιστα εκφώνησε και ιστορική ομιλία

καρολος

Ο Τζάστιν Τριντό συνοδευόταν από τη μητέρα του, Μάργκαρετ,  και έδειχνε να είναι ευδιάθετος. Τα παπούτσια του όμως προκάλεσαν πληθώρα αρνητικών σχολίων στα social media. 

«Ο νάρκισσος αποζητά πάντα την προσοχή» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο Χ.

«Είναι παπούτσια συνταξιοδότησης;» αναρωτήθηκε ένας άλλος, ενώ ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός χαρακτηρίστηκε ακόμα και «κλόουν» και «γελοίος».

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καναδάς Βασιλιάς Καρολος Τζάστιν Τριντό
