Viral θέμα συζήτησης έγινε ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, καθώς χθες εμφανίστηκε στην έναρξη εργασιών του Κοινοβουλίου – μια σημαντική περίπτωση - με πολύχρομα αθλητικά παπούτσια.

Η κίνησή του σχολιάστηκε αρνητικά καθώς – εκτός από το ακατάλληλο του τόπου και του χρόνου – στην αίθουσα του Κοινοβουλίου παρευρισκόταν και ο Βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος μάλιστα εκφώνησε και ιστορική ομιλία.

In case you missed him, Justin Trudeau was in attendance for King Charles Speech from the Throne. pic.twitter.com/aVi1czCowl — TheRealMrBench (@therealmrbench) May 27, 2025

Ο Τζάστιν Τριντό συνοδευόταν από τη μητέρα του, Μάργκαρετ, και έδειχνε να είναι ευδιάθετος. Τα παπούτσια του όμως προκάλεσαν πληθώρα αρνητικών σχολίων στα social media.

«Ο νάρκισσος αποζητά πάντα την προσοχή» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο Χ.

Always the narcissist seeking attention, Trudeau wore green and orange runners. pic.twitter.com/Oks8EYjeGS — Josh Ryan 🍁 (@joshryanjames) May 27, 2025

Justin wore those shoes to trigger #MapleMaga one last time.



It worked.



😂😂😂 pic.twitter.com/zGbKYxzPPC — 🇨🇦CoffeyTimeNews🇨🇦 (@CoffeyTimeNews) May 27, 2025

«Είναι παπούτσια συνταξιοδότησης;» αναρωτήθηκε ένας άλλος, ενώ ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός χαρακτηρίστηκε ακόμα και «κλόουν» και «γελοίος».

Justin Trudeau is an immature ass. He really is. pic.twitter.com/szt0Pwg3oJ — Bill King (@BillKingLanark) May 27, 2025

