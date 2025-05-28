Rick Derringer: Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο θρυλικός κιθαρίστας και παραγωγός της ροκ

Ο θρυλικός κιθαρίστας και παραγωγός της ροκ, Ρικ Ντέριντζερ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Ο θάνατος του Ντέριντζερ επιβεβαιώθηκε από τη σύζυγό του με δήλωσή της στο TMZ. Σύμφωνα με την Τζέντα Ντέριντζερ, ο κιθαρίστας απεβίωσε στις 26 Μαΐου «ειρηνικά», αφού του αφαιρέθηκε η μηχανική υποστήριξη μετά από «ιατρικό επεισόδιο».

Ο στενός φίλος του Ρικ Ντέριντζερ, Τόνι Γουίλσον, κοινοποίησε αργότερα την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Rest in Peace my friend. It was an honor to know you, work with you and call you a friend. @rickderringer pic.twitter.com/QogdboIWUB — Joe Bonamassa (Official) (@JBONAMASSA) May 27, 2025

Γεννημένος ως Ρίτσαρντ Ντέριντζερ είχε παραγωγική καριέρα στη μουσική που διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες ως ερμηνευτής, στιχουργός και παραγωγός. Έγινε γνωστός ως αρχηγός των McCoys τη δεκαετία του 1960. Το ντεμπούτο single τους του 1965 «Hang On Sloopy» έφτασε στο νούμερο ένα των charts και έχει χαρακτηριστεί ως κλασικό garage rock.

Οι McCoys διαλύθηκαν το 1969, αλλά όχι πριν κυκλοφορήσουν άλλες επιτυχίες όπως τα «Fever», «Hang On, Come On» και άλλα. Ο Ρικ Ντέριντζερ κυκλοφόρησε το πρώτο σόλο άλμπουμ του «All American Boy» το 1973, το οποίο περιελάμβανε τη μεγαλύτερη σόλο επιτυχία του, «Rock and Roll, Hoochie Koo».

Ως μουσικός συμμετείχε σε διάφορα κλασικά τραγούδια των Steely Dan, όπως τα «Show Biz Kids», «Chain Lightning» και «My Rival». Αργότερα, έπαιξε κιθάρα σε δύο από τα σόλο άλμπουμ της Σίντι Λόπερ «True Colors» και «A Night To Remember» και εμφανίστηκε ως μέλος της περιοδείας της. Το 1971, συμμετείχε στο άλμπουμ του Άλις Κούπερ «Killer».

Το 1983, ηχογράφησε το μέρος της κιθάρας για δύο σπουδαίες μπαλάντες: το «Making Love Out of Nothing At All» των Air Supply και το «Total Eclipse Of The Heart» της Μπόνι Τάιλερ. Την επόμενη χρονιά, εμφανίστηκε επίσης στο «Left in the Dark» της Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Σε άλλες περιπτώσεις, τη δεκαετία του 1980, ο Ντέριντζερ έκανε την παραγωγή των πρώτων έξι άλμπουμ του «Weird Al» Yankovic, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Grammy παρωδίας του Μάικλ Τζάκσον «Eat It». Το 1985, συμμετείχε στην παραγωγή και έγραψε πολλά τραγούδια για το πρώτο άλμπουμ συλλογής του WWE (τότε WWF), «The Wrestling Album». Ανάμεσα στα τραγούδια που έγραψε ήταν το τραγούδι τίτλων του Χαλκ Χόγκαν, «Real American».

Συνέχισε την παραγωγική σόλο καριέρα του και τη δεκαετία του 2010 πραγματοποίησε τρεις παγκόσμιες περιοδείες με τον Ringo Starr & την All-Starr Band του σε Ευρώπη, Ρωσία, Νότια Αμερική, Μεξικό και ΗΠΑ.

Το 2014 εμφανίστηκε στο πλαίσιο της περιοδείας «Guitar Circus» του Πίτερ Φράμπτον μαζί με τον B.B. King, τον Ντον Φέλντερ, τον Ρικ Νίλσεν των Cheap Trick κ.ά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.