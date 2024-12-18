Λογαριασμός
Νιγηρία: Τουλάχιστον 32 νεκροί από ποδοπάτημα σε σχολική γιορτή

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σχολείο για να απομακρύνουν το πλήθος, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματίες σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας

Σε τραγωδία κατέληξε σχολική γιορτή στην πόλη Ιμπαντάν της πολιτείας Όγιο, στη νοτιοδυτική Νιγηρία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, πλήθος κόσμου ποδοπατήθηκε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 32 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου TVC News.

 

Το ποδοπάτημα σημειώθηκε σήμερα σε ισλαμικό σχολείο στη συνοικία Μπασορούν του Ιμπαντάν.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σχολείο για να απομακρύνουν το πλήθος, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματίες σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Όγιο, Σέγι Μακίντε, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) πως «ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, οι διοργανωτές της εκδήλωσης όπου σημειώθηκε το ποδοπάτημα έχουν τεθεί υπό κράτηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

