Νιγηρία: Τουλάχιστον 32 νεκροί από ποδοπάτημα σε σχολική γιορτή

Σε τραγωδία κατέληξε σχολική γιορτή στην πόλη Ιμπαντάν της πολιτείας Όγιο, στη νοτιοδυτική Νιγηρία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, πλήθος κόσμου ποδοπατήθηκε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 32 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου TVC News.

At least 30 children have reportedly died from a stampede at a children’s fun fair in Ibadan. The unfortunate event that happened at the Islamic High School....



Το ποδοπάτημα σημειώθηκε σήμερα σε ισλαμικό σχολείο στη συνοικία Μπασορούν του Ιμπαντάν.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σχολείο για να απομακρύνουν το πλήθος, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματίες σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Όγιο, Σέγι Μακίντε, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) πως «ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, οι διοργανωτές της εκδήλωσης όπου σημειώθηκε το ποδοπάτημα έχουν τεθεί υπό κράτηση».

