Λετονία: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Λετονία σκοπεύει να διατηρήσει – τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2025 – τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από το υπουργείο Εσωτερικών στη Ρίγα.

Οι πρόσφατες απόπειρες παράτυπων μεταναστών να περάσουν τα σύνορα των δύο χωρών οδήγησαν τη λετονική κυβέρνηση στην απόφαση να παρατείνουν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας έως τις 30 Ιουνίου.

Λετονία και Λευκορωσία μοιράζονται σύνορα μήκους 172 χιλιομέτρων.

Μαζί με την Πολωνία και τη Λιθουανία, η Λετονία κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι προωθεί σκοπίμως παράτυπους μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσει πολιτική πίεση στην ΕΕ.

Οι λετονικές αρχές αναφέρουν ότι εμπόδισαν φέτος σχεδόν 5.400 παράτυπους μετανάστες να περάσουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, έναντι 13.800 την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

