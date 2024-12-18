Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόνισε ότι 21 μαχητές που ανήκουν σε δυνάμεις φίλα προσκείμενες στην Τουρκία σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση που έγινε σε τοποθεσία που ελέγχεται από τους Κούρδους στη βόρεια Συρία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο μερών.

«Τουλάχιστον 21 μέλη φιλοτουρκικών φατριών σκοτώθηκαν και άλλα μέλη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς από το Στρατιωτικό Συμβούλιο της Μανμπίτζ. Τα πυρά αυτά σημειώθηκαν μετά από επίθεση φιλοτουρκικών δυνάμεων στην περιοχή του φράγματος Τισχρίν, που βρίσκεται περίπου 25 χλμ από τη Μανμπίτζ», επεσήμανε το Συριακό Παρατηρητήριο.

Το Στρατιωτικό Συμβούλιο της Μανμπίτζ συνδέεται με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), όπου κυριαρχούν οι δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας.

Χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι μια εκεχειρία μεταξύ της Τουρκίας και των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ SDF, γύρω από την πόλη Μανμπίτζ παρατάθηκε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

