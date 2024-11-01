Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι εξόντωσε ένα στέλεχος της Χαμάς, τον Ιζ αλ Ντιν Κάσαμπ, τον οποίο περιέγραψε ως ένα από τα τελευταία υψηλόβαθμα μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης, που ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό με άλλες ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αλ Κάσαμπ σκοτώθηκε από αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνις.

Η παλαιστινιακή οργάνωση επιβεβαίωσε τον θάνατο του αλ Κάσαμπ σημειώνοντας ότι σκοτώθηκε μαζί με άλλο ένα στέλεχος της Χαμάς, τον Αϊμάν Αγιές, από ισραηλινή επίθεση εναντίον του αυτοκινήτου τους.

Πηγές προσκείμενες στη Χαμάς είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι ο Κάσαμπ ήταν τοπικός αξιωματούχους στη Γάζα, όχι όμως και μέλος στο πολιτικό γραφείο της οργάνωσης όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

