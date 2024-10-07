Έξι Μαροκινοί μετανάστες δραπέτευσαν από μια τρύπα στο ταβάνι του δωματίου όπου κρατούνταν, στο διεθνές αεροδρόμιο της Μαδρίτης στην Ισπανία, μία εβδομάδα έπειτα από μια πανομοιότυπη απόδραση, που έφερε σε αμηχανία τις ισπανικές αρχές.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τους τρεις δραπέτες, όμως οι άλλοι τρεις παραμένουν ασύλληπτοι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Την περασμένη εβδομάδα τέσσερις Μαροκινοί δραπέτευσαν με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν τρεις αίθουσες στο αεροδρόμιο για τη φιλοξενία ανθρώπων που έχουν ζητήσει διεθνή προστασία ή που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στην Ισπανία. Οι αίθουσες αυτές υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικών.

«Η απόδραση έγινε από την ίδια τρύπα από την οποία δραπέτευσαν τέσσερις άλλοι μετανάστες την περασμένη εβδομάδα» ανέφερε το συνδικάτο των αστυνομικών Jupol, ζητώντας να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Το υπουργείο είπε ότι «ερευνά» το πώς ξέφυγαν οι μετανάστες και υποσχέθηκε ότι θα λάβει μέτρα για να σταματήσουν οι αποδράσεις.

Πηγή: skai.gr

