Το Ιράν χαιρέτισε την 7η Οκτωβρίου 2023 ως ένα «σημείο καμπής στην ιστορία» του αγώνα των Παλαιστινίων εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, πρώτη επέτειο της φονικής επίθεσης της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος.

«Η δράση που έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2023 (...) σηματοδότησε μια καμπή στην ιστορία του νόμιμου αγώνα του παλαιστινιακού έθνους ενάντια στην κατοχή και την καταπίεση του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του Ιράν στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα σήμερα η ιρανική διπλωματία επανέλαβε ότι θα απαντήσει «σθεναρά» σε οποιαδήποτε πιθανή ισραηλινή επίθεση στην ιρανική επικράτεια, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί μια επέκταση του πολέμου στην περιοχή.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «δεν φοβάται τον πόλεμο και θα απαντήσει αποφασιστικά και κατάλληλα σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακσί, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προέβη σε αυτές τις δηλώσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 πυραύλους προς το Ισραήλ, τον ορκισμένο του εχθρό, την περσμένη Τρίτη. Η επίθεση, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ήταν μια απάντηση στη δολοφονία από μια ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και σε μια άλλη επίθεση στην Τεχεράνη που σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, σε μια επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι προετοιμάζει απάντηση στην ιρανική επίθεση της περασμένης Τρίτης.

Σήμερα, ο Αρακσί τόνισε ότι η χώρα του «δεν επιδιώκει πόλεμο στην περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

