Μια ακόμη γυναικοκτονία έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην Ιταλία. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας, όπου ένας άνδρας εξήντα πέντε ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πυρπόλησε το ΙΧ αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν η εξηντάχρονη σύζυγός του.

Η γυναίκα κατάφερε, με εγκαύματα σε μεγάλος μέρος του σώματός της, να βγει από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να απομακρυνθεί. Ο δράστης, όμως, ο οποίος είχε βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο, κατάφερε να τη φτάσει, την έριξε στο έδαφος και προσπάθησε να τη στραγγαλίσει.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο όπου, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, διηγήθηκε την ασύλληπτη αυτή ιστορία στην κόρη της.

Μια κοπέλα, παράλληλα, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για να βοηθήσει το θύμα και τράβηξε, με το κινητό της, τις τελευταίες στιγμές της βάρβαρης επίθεσης που δέχθηκε από τον σύζυγό της.

Ο συζυγοκτόνος προσπάθησε να πείσει τους καραμπινιέρους ότι επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα και ότι το αυτοκίνητό της γυναίκας του είχε πάρει φωτιά εξαιτίας του ότι η ίδια είχε χάσει τον έλεγχό του. Η μαρτυρία του ίδιου του θύματος, όμως, και της νεαρής κοπέλας που έσπευσε σε βοήθεια, τον διέψευσαν κατηγορηματικά.

Η άτυχη εξηντάχρονη πέθανε από την έντονη πίεση που ασκήθηκε στο στέρνο και την καρδιά της, καθώς ο δράστης την είχε ακινητοποιήσει με όλο του το βάρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

