Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι ΗΠΑ είναι «σταθερά προσηλωμένες» στην καταστροφή του στρατιωτικού δυναμικού του Ιράν, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο πυραυλικό οπλοστάσιο και τις πυρηνικές δυνατότητες, ενώ το Ισραήλ επικεντρώνεται σε επιθέσεις στο κέντρο διοίκησης του ιρανικού καθεστώτος, ενώ υπάρχει καταμερισμός εργασίας με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του Ιράν.

Εξέφρασε το «δίλημμα» αναφορικά με την πιθανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, επισημαίνοντας την έλλειψη συνεργασίας από το Ιράν και την πρόοδο της χώρας στην απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Το ιρανικό καθεστώς θεωρείται υπεύθυνο για μεγάλη διεθνή τρομοκρατία και υποστήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε.

Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν, επισημαίνοντας την έλλειψη διατυπωμένης στρατηγικής από τις ΗΠΑ σχετικά με τη μελλοντική ηγεσία της χώρας.

Απέκλεισε τη στρατιωτική εμπλοκή της Γερμανίας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και υπερασπίστηκε την Ισπανία και τη Βρετανία μετά την κριτική του προέδρου Τραμπ.

Ζήτησε ταχεία σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, προειδοποιώντας για ενιαία αντίδραση της ΕΕ σε τυχόν τιμωρητικά μέτρα κατά της Ισπανίας.

Οι ΗΠΑ είναι «σταθερά προσηλωμένες» στην καταστροφή ολόκληρου του στρατιωτικού δυναμικού του Ιράν και το Ισραήλ στοχεύει στο κέντρο διοίκησης του καθεστώτος, δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση που είχε χθες Τρίτη το βράδυ (ώρα Ελλάδος) με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ενώ έκανε λόγο για «δίλημμα», αναφερόμενος στο εάν η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Υπάρχει κάποιο δίλημμα εδώ, καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχε έλλειμμα διπλωματίας, αλλά μάλλον έλλειψη προθυμίας για συνεργασία εκ μέρους του Ιράν και η πρόοδος προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων είχε φθάσει πολύ μακριά», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ZDF από την Ουάσιγκτον. «Σε κάποιο σημείο, πρέπει κανείς να σταματήσει. Και προφανώς έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους», πρόσθεσε.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην καταστροφή ολόκληρου του στρατιωτικού δυναμικού του Ιράν, ιδίως του πυραυλικού οπλοστασίου και των πυρηνικών του δυνατοτήτων. Και φαίνεται να έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Μερτς και έκανε λόγο για «καταμερισμό εργασίας» μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ:

«Το Ισραήλ επιτίθεται στο κέντρο διοίκησης του καθεστώτος των μουλάδων, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στα όπλα. Η κοινή ελπίδα είναι -και το συμμερίζομαι αυτό- ότι η τρομοκρατία στο Ιράν, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το Ιράν, θα σταματήσει», τόνισε ο καγκελάριος και επισήμανε ότι το ιρανικό καθεστώς είναι υπεύθυνο για «πολύ μεγάλο μέρος» της διεθνούς τρομοκρατίας, ενώ υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

«Αν αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει πλέον, τότε ολόκληρος ο κόσμος θα είναι λίγο καλύτερα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε εμφατικά ότι πίεσε τον πρόεδρο Τραμπ για απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο για «όταν θα σιγήσουν τα όπλα» στο Ιράν: «Είδα σχετικά μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με αυτό το ερώτημα, αλλά και ελπίδα ότι θα υπήρχαν άνθρωποι στο Ιράν ή "από έξω" που θα αναλάμβαναν στη συνέχεια ηγετικό ρόλο, τηρώντας τους διεθνείς κανόνες στους οποίους όλοι τόσο απεγνωσμένα ελπίζουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη μέρα στο Ιράν

Ο γερμανός καγκελάριος εξέφρασε την ανησυχία αλλά και τις αμφιβολίες του για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» της χώρας. Ταυτόχρονα, απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής της Γερμανίας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, ενώ υπερασπίστηκε τόσο την Ισπανία όσο και τη Βρετανία μετά την κριτική που τους άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε επίσης ταχεία σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

«Αν το καθεστώς στο Ιράν πράγματι τελειώσει, αυτό θα είναι καλή είδηση για τους Ιρανούς αλλά και για όλον τον κόσμο», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

«Το Ιράν, όπως όλοι οι γείτονές του, πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και να τερματίσει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα. Η Γερμανία και η Ευρώπη θα ήταν έτοιμες να εμπλακούν στη χώρα και να τη βοηθήσουν να ανακάμψει οικονομικά», τόνισε ο καγκελάριος και ανέδειξε με έμφαση τη σημασία ενός σχεδίου για την «επόμενη μέρα» στη χώρα, εφόσον καταρρεύσει η σημερινή ηγεσία.

«Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πέρα από το άμεσο μέλλον και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε τώρα σε μια ατζέντα για ένα μετασχηματισμένο Ιράν», τόνισε, παραδέχθηκε ωστόσο ότι κατά τις σημερινές του συνομιλίες σχημάτισε την εντύπωση ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική ηγεσία» του Ιράν και πρόσθεσε ότι επιστρέφοντας στη Γερμανία θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ίδιο θέμα.

«Άδικη η κριτική Τραμπ προς τον Στάρμερ»

Σε αντίθεση με την από κοινού με τον Ντόναλντ Τραμπ εμφάνιση στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις συνεντεύξεις που έδωσε αργότερα ο κ. Μερτς στα ARD και ZDF και στους Γερμανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στις ΗΠΑ υπερασπίστηκε τόσο την Ισπανία όσο και τη Βρετανία που είχαν λίγο νωρίτερα βρεθεί στο στόχαστρο του προέδρου Τραμπ.

«Του είπα: Πρώτον, η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου θα διαπραγματευτούμε μια τελωνειακή συμφωνία με τις ΗΠΑ μόνο από κοινού ή καθόλου», δήλωσε ο κ. Μερτς και προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει ενιαία σε τυχόν τιμωρητικά μέτρα κατά της Ισπανίας.

Χαρακτήρισε επίσης άδικη την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ: Η συνεισφορά της Βρετανίας είναι «πραγματικά μεγάλη, πραγματικά πολύτιμη» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε ο καγκελάριος, αναφερόμενος σε όσα είπε στον οικοδεσπότη του στην κατ'ιδίαν συνάντηση που ακολούθησε τις συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα, ενώπιον του Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι έχει δώσει εντολή να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης Σάντσεθ να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για τις επιθέσεις τους στο Ιράν. Επιπλέον, η Ισπανία δεν είναι διατεθειμένη να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ της.

Ο κ. Μερτς περιορίστηκε να δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να πείσει την κυβέρνηση να συνταχθεί με τους υπόλοιπους συμμάχους, επισημαίνοντας ότι η Ισπανία «είναι η μόνη χώρα που δεν είναι διατεθειμένη να το αποδεχτεί και πρέπει να συμμορφωθεί».

Κανένα ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής της Γερμανίας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις

Ο κ. Μερτς απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο γερμανικής στρατιωτικής υποστήριξης στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει καν διατυπωθεί ανάλογο αίτημα είτε από τις ΗΠΑ είτε από το Ισραήλ.

«Εξήγησα στον πρόεδρο Τραμπ ότι, σύμφωνα με το γερμανικό Σύνταγμα, η ανάπτυξη της Bundeswehr επιτρέπεται μόνο για την εθνική ή την συμμαχική άμυνα και μόνο εντός συλλογικού πλαισίου ασφάλειας, ενώ απαιτείται η έγκριση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, κάτι που δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ούτε καν υπό συζήτηση», διευκρίνισε ο καγκελάριος.

«Ταχεία σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ»

Αναφερόμενος στην εκκρεμότητα με τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ, ο Φρίντριχ Μερτς επισήμανε ότι οι αβεβαιότητες που προκαλούνται από τη διαμάχη για τους δασμούς επιβαρύνουν τη βιομηχανία και στις πλευρές του Ατλαντικού, ενώ, όπως είπε, μια πειστική και σταθερή συμφωνία θα έδινε, αντιθέτως, ισχυρή ώθηση στις διατλαντικές σχέσεις.

Πηγή: skai.gr

