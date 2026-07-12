Ισπανία: Η φονικότερη πυρκαγιά του αιώνα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις φονικές δασικές πυρκαγιές στη νότια Ισπανία, τη φονικότερη του 21ου αιώνα στη χώρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με περίπου 500 πυροσβέστες, στρατιώτες και τουλάχιστον 20 πυροσβεστικά αεροσκάφη συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες.

Οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν με αυξημένη υγρασία και ασθενέστερους ανέμους, βοηθώντας στον μερικό έλεγχο της πυρκαγιάς.

Η ξηρασία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και στη Γερμανία.

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φονικές πυρκαγιές της Ισπανίας. Η ξηρασία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και στη Γερμανία.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες καθώς και τουλάχιστον 20 πυροσβεστικά αεροσκάφη συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στη νότια Ισπανία, όπου μαίνεται η φονικότερη δασική πυρκαγιά του 21ου αιώνα στη χώρα.



Τις τελευταίες ώρες οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, με αυξημένη υγρασία και ασθενέστερους ανέμους έτσι ώστε η πυρκαγιά να έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο. Ο απολογισμός είναι ωστόσο τραγικός.

Πηγή: Deutsche Welle

12 νεκροί στην ΙσπανίαΣτην επαρχία Αλμερία της Ανδαλουσίας, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότερα από 66.000 στρέμματα δασικής και θαμνώδους έκτασης έχουν ήδη μετατραπεί σε στάχτη.Οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς παραλίες της Μεσογείου, όπως η Πλάγια ντε Μαγιοκάρ, αναγκάζοντας σχεδόν 1.500 κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν σπίτια και καταλύματα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν κυρίως Βρετανοί τουρίστες.Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, αρκετά από τα θύματα εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους, λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Προσπαθώντας να διαφύγουν, επέλεξαν λανθασμένη διαδρομή διαφυγής και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς εξετάζεται βλάβη σε καλώδιο ηλεκτροδότησης.Η ξηρασία εντείνει τον κίνδυνο πυρκαγιώνΗ Ισπανία, η Πορτογαλία καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται εδώ και εβδομάδες αντιμέτωπες με αλλεπάλληλα μέτωπα φωτιάς.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), από τις αρχές του έτους έχουν καεί μόνο στην Ισπανία περισσότερα από 600.000 στρέμματα γης.Ο μεγαλύτερος αντίπαλος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες που κυριαρχούν τους καλοκαιρινούς μήνες ιδίως στον ευρωπαϊκό νότο.Συναγερμός και στη ΓερμανίαΤην ίδια ώρα, η απειλή των δασικών πυρκαγιών αυξάνεται και στη Γερμανία εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας. Ο Δείκτης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) δείχνει ότι ολοένα περισσότερες περιοχές περνούν στη ζώνη υψηλού κινδύνου.Σχεδόν ολόκληρη η Γερμανία αναμένεται να τεθεί τις επόμενες μέρες στο επίπεδο συναγερμού 4 και ορισμένες περιοχές ακόμη και το ανώτατο επίπεδο 5. Ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχει η περιοχή του Βρανδεμβούργου.Στη Νυρεμβέργη τέθηκε τελικά υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε μικρή δασική έκταση. Περίπου 300 πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.Πηγή: dpa

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