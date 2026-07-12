Φιντάν: Λύση σύντομα για τα F-35

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εκφράζει αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με την προμήθεια των F-35.

Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για το ζήτημα των S-400 και των σχέσεων με το Ισραήλ, χωρίς όμως να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην αγγλόφωνη εφημερίδα The National των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αφορά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σημαντική συνέντευξη στην αγγλόφωνη εφημερίδα The National των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παραχώρησε το Σάββατο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάνοντας έναν εφ’ όλης της ύλης απολογισμό της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για τα F-35 και αν εξετάζεται η μεταφορά των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως μεταδίδεται από πολλές πηγές. Ο Χακάν Φιντάν ωστόσο δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επιλέγοντας γενικές τοποθετήσεις.

Αισιοδοξία Φιντάν για τα F-35

Σε ερώτηση για το τι γίνεται με τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για τα F-35, που βρίσκονται σε εξέλιξη, και πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα επιλυθεί το ζήτημα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάνσυναντήθηκαν στην Ουάσιγκτοντον περασμένο Σεπτέμβριο, και ακόμη και πριν από αυτή τη συνάντηση, αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια που σχετίζονται με το θέμα των F-35».



«Εργαζόμαστε για αυτό το ζήτημα από τότε και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση πολύ σύντομα», είπε. Τόνισε δε ότι με αυτό τον τρόπο, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την παραλαβή από την Τουρκίατων F-35, για τα οποία, όπως είπε, η Τουρκία πλήρωσε πριν από πέντε ή έξι χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα θα επιλυθεί,» πρόσθεσε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διαμεσολαβήσει και να συμβάλει στην επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων».

Τι είπε για τους S-400 και τη Ρωσία

Για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 είπε ότι «πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και ότι διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια υγιής συζήτηση με τους Ρώσους. Επειδή δεν μπορώ να κατονομάσω κάποια συγκεκριμένη χώρα, διαδικασία ή είδος λύσης αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχει πολιτική βούληση μεταξύ των δύο προέδρων. Επομένως, η Ρωσία θα πρέπει επίσης να συμμετέχει στις συζητήσεις, επειδή οι S-400 αγοράζονται από εκεί», είπε ο Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε στη Ρωσίαπριν από τρεις εβδομάδες και είχε συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο Πούτιν.

Το μήνυμα προς το Ισραήλ

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ αποκλείοντας την πιθανότητα ανοικτής σύγκρουσης με το Τελ Αβίβ. «Οι πολιτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου δεν αποτελούν πρόβλημα για εμάς», τόνισε και συνέχισε: «Οι πολιτικές και η κυβέρνησή του αποτελούν βάρος για το Ισραήλ, βάρος για την περιοχή και βάρος και απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Εμείς γνωρίζουμε τους πάντες και γνωρίζουμε τη δυναμική κάθε σύγκρουσης».

Πηγή: Deutsche Welle

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