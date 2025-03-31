Γαλλία: Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε δίκη για υπεξαίρεση

Δικαστήριο του Παρισιού αποφάνθηκε τη Δευτέρα ότι η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), και οκτώ ευρωβουλευτές του κόμματος κρίνονται ένοχοι για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ.

Οι ποινές της Λεπέν και των ευρωβουλευτών θα αναφερθούν μεμονωμένα εντός της ημέρας, αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση αφορά υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, δηλαδή ότι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν χρησιμοποίησε τα κονδύλια ύψους 3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώνει κομματικά στελέχη του στη Γαλλία και όχι, ως όφειλε, τους συνεργάτες των ευρωβουλευτών του.

Η πρόταση του εισαγγελέα της 13ης Νοεμβρίου του 2024 προβλέπει για τη Λεπέν όχι μόνο στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, αλλά και ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή καθώς και την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 300.000 ευρώ. Το δικαστήριο θα ανακοινώσει δηλαδή εάν θα έχει δικαίωμα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η ηγέτιδα της ακροδεξιάς δήλωσε αθώα.

Ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μεζονέβ, φθάνοντας νωρίτερα στο δικαστήριο, είπε ότι αυτό που διακυβεύεται στην υπόθεση είναι η υπεξαίρεση των κονδυλίων των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

