Έντονη είναι η ανησυχία της Μόσχας για την απειλή νέων επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα επισημαίνοντας ότι μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω διαλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η υπόσχεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις ήταν προϋπόθεση για την επανέναρξη της συνεργασίας μεταξύ του Ιράν και του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.