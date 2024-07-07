Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στην πρώτη ταυροδρομία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, το οποίο ξεκίνησε χθες στην Παμπλόνα, στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση.

Πέντε από τους τραυματίες, εκ των οποίων ένας 54χρονος Αμερικανός από τη Νέα Υόρκη, τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση και ένας άλλος, ένας 37χρονος Ισπανός, τραυματίστηκε ελαφρά από το κέρατο ενός ταύρου, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της κυβέρνησης της Ναβάρας, της αυτόνομης κοινότητας στην οποία η Παμπλόνα είναι πρωτεύουσα.

Οι παραδοσιακές ταυροδρομίες (encierros) αποτελούν το αποκορύφωμα των εορτασμών και διεξάγονται κάθε πρωί στις 0800 τοπική ώρα. Το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες ντύνονται με κόκκινα και άσπρα ρούχα, προσελκύει επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο, με τον Αμερικανό συγγραφέα Έρνεστ Χέμινγουεϊ να αντλεί έμπνευση από αυτό στο μυθιστόρημά του Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά ("The Sun Also Rises", 1926).

Για οκτώ ώρες, εκατοντάδες άνθρωποι ξεχύνονται στους δρόμους της Παμπλόνας διανύοντας μια απόσταση 850 μέτρων και τρέχοντας μπροστά από 6 ταύρους, με στόχο να τους προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κάθε χρόνο τραυματίζονται στις ταυροδρομίες δεκάδες άνθρωποι και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υπάρξει και νεκροί, με τον τελευταίο θάνατο να καταγράφεται το 2009, όταν ένας νεαρός Ισπανός, ηλικίας 27 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα από το κέρατο ενός ταύρου. Από το 1911, που άρχισε η καταμέτρηση, τουλάχιστον 16 δρομείς έχουν πεθάνει.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε την 6η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την 14η Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

