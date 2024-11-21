Ηφαίστειο εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη χερσόνησο Ρέκιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας, φαινόμενο που καταγράφεται για έβδομη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Άρχισε έκρηξη στο Σουντσνουκαγκίγκαρ στις 23:14 (τοπική ώρα· 01:14 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε σε ενημερωτικό δελτίο η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Βίντεο που αναμεταδίδεται απευθείας δείχνει λάβα να αναβλύζει από μακρύ ρήγμα, το μέγεθος του οποίου δεν έχει προσδιοριστεί σε αυτό το στάδιο.

Ερωτηθείς σχετικά από την ισλανδική δημόσια ραδιοφωνία RAS2, ειδικός της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισλανδίας, ο Μπένεντικτ Όφεϊγκσον, τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν απειλείται καμιά υποδομή.

Ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας αναμενόταν να κάνει υπέρπτηση στην περιοχή, μεταφέροντας επιστήμονες που θα κάνουν την πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος της έκρηξης.

Οι ροές λάβας δεν κινούνται προς την κατεύθυνση του κοντινού ψαροχωριού Γκρίνταβικ, μολαταύτα στην κοινότητα βρίσκεται σε εξέλιξη η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων, όπως και των φιλοξενουμένων σε ξενοδοχεία στην περιοχή.

Πρόκειται για την έβδομη κατά σειρά ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία από τον Δεκέμβριο. Σημειώθηκε έπειτα από άλλη στα τέλη Αυγούστου στην ίδια περιοχή, στη χερσόνησο Ρέκιανες, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Στη χερσόνησο Ρέκιανες δεν είχε σημειωθεί καμιά ηφαιστειακή έκρηξη για οκτώ αιώνες, ως τον Μάρτιο του 2021. Ακολούθησαν νέες, τον Αύγουστο του 2022, τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του 2023. Ηφαιστειολόγοι προειδοποιούν ότι η σεισμική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε νέα εποχή.

Στην Ισλανδία εντοπίζονται συνολικά 33 ενεργά ηφαιστειακά συστήματα, περισσότερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

