Υπήκοος Αυστραλίας θα δικαστεί στα εδάφη της Ουκρανίας υπό κατοχή της Ρωσίας για «μισθοφορική δράση», με την κατηγορία ότι πολέμησε στις τάξεις του ουκρανικού στρατού, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι τοπικές αρχές.

Ο άνδρας, 33 ετών, το όνομα του οποίου είναι Όσκαρ Τζένκινς και κατάγεται από τη Μελβούρνη, υπηρέτησε στις τάξεις των δυνάμεων του Κιέβου από τον Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, μια από τις τέσσερις που έχουν προσαρτηθεί στη Ρωσία σύμφωνα με τη Μόσχα, ή τελούν υπό ρωσική κατοχή σύμφωνα με το Κίεβο.

Η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι πως «συμμετείχε σε ένοπλη σύρραξη ως μισθοφόρος» και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή ως και 15 ετών κάθειρξης, δυνάμει του ρωσικού ποινικού κώδικα.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει συστηματικά τους ξένους που μάχονται στις τάξεις των ουκρανικών δυνάμεων «μισθοφόρους», ιδιότητα που επισύρει ποινικό κολασμό με βάση τη ρωσική νομοθεσία, όχι εθελοντές.

Βίντεο στο οποίο εικονιζόταν άνδρας ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο Όσκαρ Τζένκινς κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τον Δεκέμβριο του 2024. Ο άνδρας αυτός εικονιζόταν μετά την αιχμαλώτισή του, εμφανώς αδυνατισμένος.

Η αιχμαλώτισή του προκάλεσε την ανησυχία της κυβέρνησης της Αυστραλίας, που αξίωσε να αφεθεί ελεύθερος άμεσα.

Πολλοί ξένοι, ιδίως Βρετανοί, έχουν δικαστεί και καταδικαστεί από δικαστήρια σε ουκρανικές περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο τα τελευταία τρία χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2024, μοσχοβίτικο δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι ετών και δέκα μηνών σε Αμερικανό περίπου εβδομήντα ετών, τον Στίβεν Χάμπαρντ, επίσης για «μισθοφορική δράση» επ’ ωφελεία των δυνάμεων του Κιέβου.

Από την πλευρά τους, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν πρόσφατα πως αιχμαλώτισαν δυο άνδρες τους οποίους παρουσίασαν ως υπηκόους Κίνας και κατηγορούν πως πολεμούσαν στις τάξεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

