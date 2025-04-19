Τουλάχιστον 143 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πλεούμενο στον ποταμό Κονγκό, στο βορειοδυτικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, ανέφεραν χθες Παρασκευή αξιωματούχοι.

«Μια πρώτη ομάδα 131 πτωμάτων ανασύρθηκε την Τετάρτη, άλλα 12 ανακτήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζοζεφίν-Πασιφίκ Λοκουμού, μέλος του εθνικού κοινοβουλίου που μετέβη επιτόπου.

Μέλος τοπικής ένωσης, ο Ζοζέφ Λοκοντό, δήλωσε πως «ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός» της καταστροφής είναι «145 νεκροί», κάποιοι από τους οποίους «απανθρακώθηκαν» και άλλοι πέθαναν «από πνιγμό».

Η πυρκαγιά πάνω στο ξύλινο μηχανοκίνητο σκάφος, που μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες αλλά και φορτίο, ιδίως καύσιμο, εκδηλώθηκε την Τρίτη, κοντά στη Μπαντακά, πρωτεύουσα της επαρχίας του Ισημερινού, ανέφερε η κυρία Λοκουμού.

Αιτία ήταν πως «γυναίκα έβαλε φωτιά για να μαγειρέψει» πάνω στο πλοίο με αποτέλεσμα «καύσιμο σε μικρή απόσταση να εκραγεί, σκοτώνοντας πολλά παιδιά και γυναίκες», εξήγησε η βουλεύτρια.

Ο συνολικός αριθμός των επιβατών στο σκάφος δεν είναι σαφές, πάντως εκτιμάται ότι ήταν «εκατοντάδες», πρόσθεσε.

Congo Boat Tragedy: મહિલાની એક ભૂલ અને 50 લોકોના મોત । Gujarat First



- કોંગોમાં નદીમાં બોટમાં આગ લાગતા 50થી વધુ મોત

- મ્બાંદાકા શહેર નજીક કોંગો નદીમાં બની દુર્ઘટના

- બોટમાં મટાંકુમુથી બોલોંબા જઈ રહ્યાં હતા 400 લોકો

- 100થી વધુ લોકોને નદીમાંથી રેસ્કયુ કરવામાં આવ્યા

- બોટમાં ખાવા… pic.twitter.com/IQg1R6tDQP — Gujarat First (@GujaratFirst) April 17, 2025

Νωρίτερα χθες το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, επικαλούμενο αξιωματούχους, μετέδωσε ότι το πλεούμενο που πήρε φωτιά κι ανατράπηκε μετέφερε κάπου «500 ανθρώπους». Οι πηγές του έκαναν λόγο για «τουλάχιστον 148» νεκρούς και για «εκατοντάδες» άλλους που αγνοούνται.

Χθες «πολλές οικογένειες δεν είχαν ακόμη νέα των δικών τους», σύμφωνα με τον κ. Λοκοντό, που παραβρέθηκε σε κηδείες θυμάτων. Πολλοί από τους επιζήσαντες έχουν διακομιστεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, διευκρίνισε.

Στη ΛΔ Κονγκό, πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής, οι δρόμοι είναι λιγοστοί συγκριτικά με τις ανάγκες και σε πολλές περιπτώσεις οι μετακινήσεις γίνονται με πλοία μέσω του ποταμού Κονγκό και παραποτάμων του.

Είναι συχνά τα ναυάγια σε λίμνες και ποτάμια της χώρας, ενίοτε με βαρύτατους απολογισμούς θυμάτων. Η χρόνια έλλειψη καταλόγων επιβατών περιπλέκει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: skai.gr

