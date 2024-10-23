Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 14 νεκροί λόγω της καταιγίδας Trami

Τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν σήμερα τις εστίες τους στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων, που σάρωσε η καταιγίδα Trami, η οποία έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 14 ανθρώπων και προσεγγίζει το Λουσόν, το μεγαλύτερο νησί της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε η καταιγίδα και μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστούν κάτω από το νερό ολόκληρα χωριά και αυτοκίνητα να παρασυρθούν από ορμητικούς χειμάρρους λάσπης στην περιοχή Καμαρίνες Σουρ.

Τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ η καταιγίδα κατευθύνεται πως τη νήσο Λουσόν.

Στην περιοχή Μπικόλ, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα, οι σαρωτικές πλημμύρες περιέπλεξαν τις επιχειρήσεις διάσωσης, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Για να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους, οι διασώστες διέσχισαν δρόμους με το ύψος του νερού να φθάνει έως το στήθος τους.

«Στείλαμε ομάδες διάσωσης της αστυνομίας, όμως δυσκολεύτηκαν να εισέλθουν σε ορισμένες περιοχές εξαιτίας των μεγάλων πλημμυρών και της ορμής του νερού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λουίσα Καλουμπακίμπ, μια εκπρόσωπος Τύπου της περιφερειακής αστυνομίας.

Έντεκα άνθρωποι πνίγηκαν στις πλημμύρες που σάρωσαν την πόλη Νάγκα, στο Μπικόλ, δήλωσε στο AFP ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Έργουιν Ρεμπέλιον.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα πνίγηκε στην επαρχία Κεζόν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, ενώ ένα μικρό παιδί σκοτώθηκε όταν έπεσε σε ένα κανάλι που είχε υπερχειλίσει, είπε η αστυνομία.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από την πτώση ενός κλαδιού δέντρου, ανέφερε το γραφείο της Πολιτικής Προστασίας της Μανίλας.

Στις 20.00 τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας) το μάτι του Trami βρισκόταν σε απόσταση 150 χιλιομέτρων ανατολικά της επαρχίας Ιζαμπέλα, στην περιφέρεια Λουσόν, με τους ανέμους να φθάνουν στη μέγιστη ταχύτητα των 95 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Περισσότερα από 500 χιλιοστά βροχής έχουν ήδη πέσει στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ήτοι η μεγαλύτερη ποσότητα σε ένα μήνα.

Πηγή: skai.gr

