Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Ιαπωνίας έχασε την πλειοψηφία του στην Άνω Βουλή της χώρας, αλλά ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

Οι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες χθες Κυριακή για τις αμφίρροπες εκλογές, οι οποίες διεξάγονται σε μια περίοδο απογοήτευσης για τον συνασπισμό του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) και του μικρότερου εταίρου του, Komeito, λόγω της αύξησης των τιμών και της απειλής των αμερικανικών δασμών. Επισήμανε επίσης ότι θα επιδιώξει συνεργασία με άλλα κόμματα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών.

Μιλώντας μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων την Κυριακή, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αποδέχεται «επίσημα» το «σκληρό αποτέλεσμα», αλλά ότι θα παραμείνει στο αξίωμά του εστιάζοντας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχοντας ήδη χάσει την πλειοψηφία του στην ισχυρότερη κάτω βουλή της Ιαπωνίας πέρυσι, η νέα ήττα υπονομεύσει την επιρροή του συνασπισμού.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός χρειαζόταν 50 έδρες για να διατηρήσει τον έλεγχο της άνω βουλής των 248 εδρών. Τελικά, εξασφάλισε 47. Το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα, η κύρια αντιπολίτευση, ήρθε δεύτερο με 22 έδρες.

Στις εκλογές της Κυριακής θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τις μισές έδρες της άνω βουλής, με τα μέλη να εκλέγονται για εξαετή θητεία.

Ο Τζέφρι Χολ, λέκτορας Ιαπωνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών Κάντα, δήλωσε στο BBC News ότι η υποστήριξη προς περισσότερα δεξιά κόμματα είχε μειώσει τη συντηρητική βάση υποστήριξης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

«Ο πρωθυπουργός Ισίμπα δεν θεωρείται αρκετά συντηρητικός από πολλούς υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού [Σίνζο] Άμπε», είπε.

«Νομίζουν ότι απλώς δεν έχει τις εθνικιστικές απόψεις για την ιστορία, δεν έχει τις έντονες απόψεις κατά της Κίνας που είχε ο Άμπε».

Σύμφωνα με τον Τζέφρι Χολ μέρος της υποστήριξης του κόμματος είχε πάει στο ακροδεξιό κόμμα Sanseito το οποίο αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους νικητές στις εκλογές, κερδίζοντας υποστήριξη με προειδοποιήσεις για μια «σιωπηλή εισβολή» μεταναστών και δεσμεύσεις για μειώσεις φόρων και δαπανών κοινωνικής πρόνοιας. Γεννημένο στο YouTube κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, διαδίδοντας θεωρίες συνωμοσίας για τους εμβολιασμούς και μια κλίκα παγκόσμιων ελίτ, το κόμμα εισήλθε στην κυρίαρχη πολιτική σκηνή με την καμπάνια του «Πρώτα οι Ιάπωνες». Τελικά, κέρδισε 14 έδρες, προσθέτοντας στον μοναδικό βουλευτή που εξασφάλισε στη Βουλή των 248 εδρών πριν από τρία χρόνια. Έχει μόνο τρεις έδρες στην ισχυρότερη κάτω βουλή.

Από την άλλη, το κεντροδεξιό κόμμα του Ισίμπα κυβερνά την Ιαπωνία σχεδόν συνεχώς από το 1955, αν και με συχνές αλλαγές ηγετών.

Το αποτέλεσμα υπογραμμίζει την απογοήτευση των ψηφοφόρων στο πρόσωπο του Ισίμπα, ο οποίος δυσκολεύεται να εμπνεύσει εμπιστοσύνη καθώς η Ιαπωνία παλεύει με οικονομικές δυσκολίες.

Πολλοί είναι επίσης δυσαρεστημένοι με τον πληθωρισμό - ιδίως την τιμή του ρυζιού- και μια σειρά από πολιτικά σκάνδαλα που έχουν πλήξει το LDP τα τελευταία χρόνια.

Οι τρεις τελευταίοι πρωθυπουργοί του LDP που έχασαν την πλειοψηφία στην άνω βουλή παραιτήθηκαν μέσα σε δύο μήνες και οι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι μια σημαντική ήττα σε αυτές τις εκλογές θα είχε παρόμοιο αποτέλεσμα.

Τη Δευτέρα, το Χρηματιστήριο του Τόκιο παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας, αλλά το γιεν ενισχύθηκε στις παγκόσμιες αγορές έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων, καθώς τα αποτελέσματα φάνηκαν να είναι τα αναμενόμενα από τους επενδυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.