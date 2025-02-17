Περίπου 1.800 βαριές βόμβες MK84 που παραδόθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή φορτώθηκαν σε δεκάδες φορτηγά αμέσως μετά την άφιξή τους στο λιμάνι της Ασντότ και διανεμήθηκαν σε βάσεις της πολεμικής αεροπορίας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το πρωί το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει το Ισραήλ με πολεμικό υλικό 76.000 τόνων και πλέον, με 678 αεροπορικά και 129 θαλάσσια δρομολόγια. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έκανε λόγο χθες για τη «μεγαλύτερη αεροπορική και θαλάσσια γέφυρα στην Ιστορία» της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς είδε στην παράδοση των βομβών «ακόμη μια απόδειξη της ισχυρής συμμαχίας» των δυο κρατών. Η παράδοση των βομβών 2.000 λιβρών (περίπου 900 κιλών) εγκρίθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν είχε αναστείλει την παράδοση ενός φορτίου εξαιτίας των ανησυχιών πως η χρήση τους θα προκαλούσε περαιτέρω μεγάλες απώλειες στις τάξεις των αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διαβεβαίωσε τον κ. Κατς πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να «προμηθεύουν το Ισραήλ με όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να εγγυηθούν την ασφάλειά του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

