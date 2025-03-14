Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε επίσημα από το Πεντάγωνο να καταρτίσει και να της παρουσιάσει «αξιόπιστες στρατιωτικές επιλογές» για τη διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης των ΗΠΑ στη Διώρυγα του Παναμά, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε χθες Πέμπτη το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βούλησή του η Ουάσιγκτον να «πάρει πίσω» την καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο διώρυγα, προκαλώντας αντιδράσεις.

Πηγή: skai.gr

