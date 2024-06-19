Ο Ούγγρος πρωθυπουργός αναλαμβάνει από 1ης Ιουλίου την προεδρία της ΕΕ. Έχει διατυπώσει την άποψη ότι η Ευρώπη αργοπεθαίνει και πρέπει να επιστρέψει στις παραδοσιακές της αξίες.Στις αρχές του Ιουνίου σε ένα ψήφισμα που συγκέντρωσε ασυνήθιστα μεγάλη υποστήριξη (442 υπέρ, 144 κατά, 33 αποχές) το Ευρωκοινοβούλιο αναρωτιόταν αν η ουγγρική κυβέρνηση είναι σε θέση να εκπληρώσει «με αξιόπιστο τρόπο» τα καθήκοντα που πηγάζουν από την ανάληψη της προεδρίας της, με δεδομένη την αδιαφορία της κυβέρνησης του Βίκτορ Ορμπαν για τους νόμους και το δίκαιο. Φυσικά το σχετικό κείμενο δεν είχε κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα και για αυτό τον λόγο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ο οποίος επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι η Ευρώπη οδηγείται προς την καταστροφή, αν δεν αποφασίσει να αλλάξει ρότα σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις.



Ο Βίκτορ Ορμπαν δεν έδειξε να ανησυχεί ούτε από το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές πριν από δέκα ημέρες το κόμμα του, το Fidesz, μπορεί να παρέμεινε πρώτο, αλλά έχασε περίπου οκτώ μονάδες σε σχέση με το 52% που είχε κατακτήσει το 2019. Το ανησυχητικότερο για τον Ούγγρο «Βικτάτορα», όπως τον αποκαλούν οι αντίπαλοί του, είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά τώρα διαμορφώθηκε μια ισχυρή και ενιαία αντιπολίευση γύρω από το κόμμα «Σεβασμός και Ελευθερία», που συγκέντρωσε 30% και εφτά έδρες στην ευρωβουλή και πιστεύει ότι θα μπορούσε να απειλήσει σοβαρά την παντοδυναμία του στις εθνικές εκλογές του 2026.

Η... μεγάλη Ευρώπη που ονειρεύεται

Η Ουγγαρία θα είναι η προεδρεύουσα της ΕΕ από την 1η Ιουλίου και το πρόγραμμα με τις προτεραιότητες, το οποίο παρουσίασε ο Βίκτορ Ορμπαν - στα χαρτιά τουλάχιστον - ακούγεται απολύτως συμβατό με τη συνήθη φρασεολογία της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Ανταγωνιστικότητα, άμυνα, αναθεώρηση Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, πολιτική σύγκλισης και φυσικά μεταναστευτικό. Το γεγονός ότι σαν σύμβολο της προεδρίας επελέγη ο κύβος του Ρούμπικ θεωρήθηκε από κάποιους ως ειρωνεία.



Μια φαινομενικά αθώα επιλογή λόγω της καταγωγής του εμπνευστή αυτής της σπαζοκεφαλιάς, που δεν είναι όμως σε θέση να την λύσουν όλοι με ευκολία. Κάποιοι μάλιστα καθόλου. Συνεπώς θα μπορούσε να εκληφθεί ως υπονοούμενο και για άλυτα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, τα οποία έχει κατά καιρούς επικρίνει ο Ούγγρος πολιτικός, προκαλώντας δυσοίωνους συνειρμούς. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το αγαπημένο σλόγκαν του Βίκτορ Ορμπαν «make Europe great again» που παραπέμπει ευθέως στο ανάλογο τραμπικό σύνθημα και δεν ενθουσιάζει πολλούς στις Βρυξέλλες.

Η Δεξιά που θέλει να δημιουργήσει

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Όρμπαν είναι ότι εκπροσωπεί με τον πιο έκδηλο τρόπο αυτή τη νέα προσέγγιση της ευρωσκεπτικιστικής ακραίας Δεξιάς, που δε μιλά πια για διάλυση της ΕΕ, αλλά για μια σημαντική μεταμόρφωσή της με επίκεντρο την επιστροφή σε περισσότερη εθνική κυριαρχία και τον σεβασμό στην... παράδοση. Ο ίδιος ο Ορμπαν έχει μιλήσει κατά καιρούς για την κατάληψη θέσεων και αξιωμάτων στην ΕΕ από τις συγγενικές του δυνάμεις για να... επαναφέρει την ΕΕ στον ίσιο δρόμο. Στη συγκεκριμένη συγκυρία ευνοείται και από το γεγονός ότι μπορεί να διαπραγματευτεί διπλά τις ψήφους του.



Στην ΕΕ για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία έχει δηλώσει ότι δεν την θέλει ξανά στο τιμόνι της Κομισιόν και στο ΝΑΤΟ για τον Μαρκ Ρούτε, τον πρώην πρωθυπουγό της Ολλανδίας, με τον οποίο έχει ανοικτούς λογαριασμούς από το παρελθόν. Το απόγευμα της Τρίτης πάντως φάνηκε ότι τουλάχιστον για το θέμα του ΓΓ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα δώσει το ΟΚ, αφού έλαβε τις εγγυήσεις που ζητούσε.

Ενας πιθανός σύμμαχος για τη Μελόνι

Κλειστά κρατά τα χαρτιά του για το θέμα της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού έχει πάντως διοχετεύσει εντέχνως ότι δεν ανήκει στους υποστηρικτές της κυρίας φον ντερ Λάιεν. Πολλά θα εξαρτηθούν και από την τελική απόφαση για το ποιά ομάδα θα επιλέξει για να εντάξει τους ευρωβουλευτές του κόμματός του. Παλιότερα το Fidesz ήταν μέλος του ΕΛΚ, από το οποίο όμως αποχώρησε με περιπετειώδη τρόπο. Τώρα πολλοί πιστεύουν ότι ετοιμάζεται να ενταχθεί στην ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών μαζί με την επίσης αναβαθμισμένη στην ΕΕ, πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.





