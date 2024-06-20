Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων: Η Χαμάς «δεν μπορεί να εξαλειφθεί»

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ο αρχιπλοίαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εξέφρασε χθες Τετάρτη, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο Channel 13, την άποψη ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να εξαλειφθεί» και ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας είναι μέσω συμφωνίας ανταλλαγής αιχμαλώτων.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που κορυφαίος ισραηλινός αξιωματούχος εκφράζει δημοσίως την άποψη ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «δεν μπορεί να εξαλειφθεί», αμφισβητώντας έναν από τους διακηρυγμένους στόχους του πολέμου όπως τους όρισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς είναι ιδεολογία, η Χαμάς είναι πολιτικό κόμμα. Είναι ριζωμένη στις καρδιές ανθρώπων. Όποιος νομίζει ότι μπορούμε να εξαλείψουμε τη Χαμάς, πλανάται», είπε ο εκπρόσωπος των IDF στη συνέντευξη. «Η Χαμάς είναι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, δρα πάρα πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

Υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος για να αποδυναμωθεί η Χαμάς είναι να υπάρξει νέα ηγεσία στη Λωρίδα της Γάζας. «Εάν δεν φέρουμε κάτι διαφορετικό στη Γάζα, εντέλει θα μείνουμε με τη Χαμάς», προειδοποίησε.

Ο αρχιπλοίαρχος Χαγκάρι παραδέχτηκε πως είναι «αδύνατον» να απελευθερωθούν με στρατιωτικές επιχειρήσεις όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί σχέδιο ανταλλαγής αιχμαλώτων, σχόλιο που όπως σχολίασε η εφημερίδα Haaretz αντανακλά το χάσμα ανάμεσα το χάσμα ανάμεσα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Άμεση ήταν η αντίδραση από το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη της Χαμάς είναι στόχος που έχει καθοριστεί από το υπουργικό συμβούλιο και ο ισραηλινός στρατός παραμένει προσηλωμένος σε αυτόν.

Σε διευκρινιστική ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram, υπογραμμίζεται πως ο Χαγκάρι αναφέρθηκε στη Χαμάς ως ιδεολογία και η δήλωσή του δεν πρέπει να παρερμηνευτεί.

(Με πληροφορίες από Haaretz)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.