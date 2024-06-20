Η Λουιζιάνα επέβαλε χθες Τετάρτη να αναρτώνται οι δέκα εντολές σε κάθε σχολική αίθουσα στη συντηρητική πολιτεία του αμερικανικού Νότου, απόφαση άνευ προηγουμένου που ανοίγει ξανά τον διάλογο για τον διαχωρισμό εκκλησίας/κράτους.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, υπέγραψε νόμο που προβλέπει ότι οι δέκα εντολές θα αναρτώνται υποχρεωτικά σε κάθε αίθουσα δημόσιου σχολείου –από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ως τα πανεπιστήμια που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο– από τη νέα σχολική χρονιά.

Καθώς «αν θες να σέβεσαι το κράτος δικαίου, πρέπει να ξεκινήσεις από τον αρχέτυπο νόμο, αυτόν του Μωυσή», δήλωσε κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του νομοσχεδίου.

Ο νόμος προβλέπει πως οι δέκα εντολές θα αναρτώνται σε κορνίζες ή πόστερ, σε μεγάλο μέγεθος και γραμματοσειρά ώστε να είναι ευδιάκριτες.

Η ισχυρή αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης δικαιωμάτων και ελευθεριών ACLU προειδοποίησε πως το ζήτημα θα κριθεί στη δικαιοσύνη.

«Ο νόμος παραβιάζει τον διαχωρισμό της εκκλησίας και του κράτους και είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικός», τόνισε σε ανακοίνωσή της.

Η πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος απαγορεύει τον καθορισμό εθνικής θρησκείας, καθώς και την εύνοια σε οποιαδήποτε θρησκεία σε βάρος άλλης.

Κι άλλες συντηρητικές αμερικανικές πολιτείες στη λεγόμενη «ζώνη της Βίβλου» στις νότιες ΗΠΑ έχουν αποπειραθεί να θεσπίσουν παρόμοια μέτρα· αυτή όμως είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό διά νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

