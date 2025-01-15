Οι συνομιλίες ανάμεσα στα δύο κεντροδεξιά κόμματα, που ιστορικά μονοπωλούν την εξουσία στην Ιρλανδία, και σε ανεξάρτητους βουλευτές κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία θα δώσει σε μια νέα κυβέρνηση συνασπισμού "άνετη πλειοψηφία", όπως είπε σήμερα ένας διαπραγματευτής ενός από τα κόμματα.

Τα Φιάνα Φέιλ και Φίνε Γκάελ, που ήταν τα μεγαλύτερα κόμματα στον απερχόμενο συνασπισμό, βρίσκονται σε συνομιλίες μετά τις εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, όταν κατέληξαν με μια έδρα λιγότερη από τις 87 που απαιτούνται για να κυβερνήσουν.

«Υπάρχει μια ομάδα από εννέα ανεξάρτητους σήμερα ... και αυτό μας φθάνει στους 95, έτσι έχουμε άνετη πλειοψηφία», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTE ένας από τους διαπραγματευτές του κόμματος Φιάνα Φέιλ, ο Τζέιμς Λόλες.

Ένα προσχέδιο προγράμματος διακυβέρνησης θα διανεμηθεί αργότερα σήμερα στους βουλευτές, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να υποστηρίξουν τη νέα κυβέρνηση, είπε ο ίδιος.

Το έγγραφο θα δημοσιευτεί αργότερα σήμερα, όπως είπε η βουλευτής του Φίνε Γκάελ Τζένιφερ Κάρολ Μακνίλ.

Ερωτηθείσα αν οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία σχηματισμού νέας κυβέρνησης, η ίδια δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Newstalk: «Νομίζω ότι έχουμε».

Τα κόμματα στοχεύουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία πριν από την ορκωμοσία την επόμενη εβδομάδα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γνωρίζοντας ότι οι δεσμεύσεις του να μειώσει τον εταιρικό φόρο και να επιβάλει δασμούς συνιστούν μια εν δυνάμει μεγάλη απειλή για την επικεντρωμένη στις ξένες πολυεθνικές οικονομία της Ιρλανδίας.

Ο αρχηγός του Φιάνα Φέιλ, ο Μίχολ Μάρτιν, αναμένεται να επιστρέψει για δεύτερη θητεία στην πρωθυπουργία όταν θα συνεδριάσει και πάλι η βουλή στις 22 Ιανουαρίου έχοντας διατελέσει πρωθυπουργός (Taoiseach, δηλαδή ''επικεφαλής'' της κυβέρνησης) από το 2020 ως το 2022.

Ο Σάιμον Χάρις του Φίνε Γκάελ, σημερινός υπηρεσιακός πρωθυπουργός, θα αναλάβει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πιθανόν να διαδεχθεί τον Μάρτιν ως υπουργός Εξωτερικών.

Ο Χάρις θα αναλάβει και πάλι την πρωθυπουργία στα τέλη του 2027 επαναλαμβάνοντας τη συμφωνία του 2020 που προβλέπει την «εναλλασσόμενη» πρωθυπουργία ανάμεσα στα Φιάνα Φέιλ και Φίνε Γκάελ.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από πέντε εβδομάδες διαπραγματεύσεων κεκλεισμένων των θυρών, απαιτεί ξεχωριστή επικύρωση αυτό το σαββατοκύριακο από μέλη του Φιάνα Φέιλ και του Φίνε Γκάελ.

Ο Πασκάλ Ντόνοχι, επικεφαλής της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στη θέση του υπουργού Οικονομικών.

