Λίβανος: Νεκρός διοικητής της Χεζμπολάχ από ισραηλινή επίθεση

Ένας τοπικός διοικητής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στον ανατολικό Λίβανο, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στη λιβανέζικη οργάνωση ενώ ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε ένα στέλεχός της.

Η πηγή που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Μοχάμαντ Κάσεμ αλ Σάερ, που ήταν διοικητής της Δύναμης Ράντουαν, χτυπήθηκε ενώ κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα στην Μπεκάα. Η ίδια η οργάνωση ανακοίνωσε τον θάνατο του Αλ Σάερ από «ισραηλινά πυρά», χωρίς να διευκρινίσει ότι ήταν στρατιωτικός διοικητής της.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρει ότι η πολεμική αεροπορία «εξόντωσε τον τρομοκράτη Μοχάμαντ Κάσεμ Αλ Σάερ στην περιοχή του Καραούν», επιβεβαιώνοντας ότι ήταν διοικητής της Δύναμης Ράντουαν.

Εξάλλου, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι από πλήγμα «του ισραηλινού εχθρού» σε ένα κτίριο στην πόλη Ναμπατίεχ, τραυματίστηκαν ελαφρά εννέα άνθρωποι και σε άλλο πλήγμα, στα ανατολικά, τραυματίστηκε ένας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.