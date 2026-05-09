Το Ιράν έδωσε για πρώτη φορά δημοσίως λεπτομέρειες για τα τραύματα που υπέστη ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στις αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον πατέρα του στην αρχή του πολέμου.

Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε από τις, αλλά δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Nour, πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ υπέστη τραύματα στην επιγονατίδα και στη μέση του κατά την επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του και η σύζυγός του, δήλωσε ο Μαζαχέρ Χοσεϊνί, ο οποίος στο βίντεο αναφέρεται ως συντονιστής κυβερνητικών συσκέψεων υψηλού επιπέδου.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Χοσεϊνί δήλωσε ότι το γόνατο του Χαμενεΐ θα επουλωθεί σύντομα και ότι το πρόβλημα στη μέση του έχει αποκατασταθεί. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει ένα μικρό τραύμα πίσω από το αυτί, το οποίο αντιμετωπίστηκε ιατρικά και δεν είναι ορατό λόγω του τουρμπανιού του.

Ιρανοί αξιωματούχοι, σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση αφότου ορίστηκε ανώτατος ηγέτης της χώρας, έχουν δηλώσει ότι ο Χαμενεΐ κρατά χαμηλό προφίλ για λόγους ασφαλείας.

Στο βίντεο, ο Χοσεϊνί σημείωσε ακόμη ότι ο Χαμενεΐ θα απευθυνθεί στους Ιρανούς «την κατάλληλη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

