Χιλιάδες νέοι Γερμανοί διαδήλωσαν κατά της στράτευσης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Νέοι στη Γερμανία διαδήλωσαν την 81η επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ενάντια στα σχέδια επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας, με διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις και συνθήματα όπως "Εκπαίδευση αντί για βόμβες".

Οι αριθμοί συμμετοχής στις διαδηλώσεις διέφεραν σημαντικά, με την αστυνομία να αναφέρει λιγότερους διαδηλωτές από τους διοργανωτές (π.χ. 2.300 έναντι 6.000 στο Αμβούργο και 1.200 έναντι 5.000 στο Βερολίνο).

Οι κινητοποιήσεις έγιναν σε μια σημαντική ιστορική ημερομηνία, την 8η Μαΐου, ημερομηνία που σηματοδοτεί την απελευθέρωση από τον Εθνικοσοσιαλισμό, και πολλοί νέοι θεωρούν τη συζήτηση περί στρατιωτικοποίησης λάθος μήνυμα.

Την επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου επέλεξαν οι νεολαίοι της Γερμανίας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα σχέδια για επαναφορά της θητείας. Ακλόνητη δηλώνει η κυβέρνηση.Στην 81η επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, νέοι Γερμανοί διαδήλωσαν κατά των σχεδίων για μια πιθανή επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης, η οποία θα μπορούσε να επανεισαχθεί, εάν δεν υπάρξουν το επόμενο διάστημα αρκετοί εθελοντές. Υπό το σύνθημα «Σχολική Απεργία κατά της Στρατολόγησης», οι νέοι σε δεκάδες πόλεις διαδήλωσαν κατά μιας πιθανής επιστροφής στην υποχρεωτική στράτευση και στις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις. Στο Αμβούργο η αστυνομία έκανε λόγο για 2.300 συμμετέχοντες, ενώ οι διοργανωτές τους υπολόγισαν σε 6.000. Στο Βερολίνο, η αστυνομία ανέφερε 1.200 διαδηλωτές, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούσαν ότι ήταν 5.000. Η διαδήλωση εκεί ξεκίνησε από την Πύλη του Βρανδεμβούργου για να καταλήξει στα κεντρικά γραφεία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU). Οι νεολαίοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Εκπαίδευση αντί για βόμβες».



Ιστορική επέτειος

Πηγή: Deutsche Welle

Η διαμαρτυρία συνέπεσε με μια ιστορικά σημαντική ημερομηνία: Η 8η Μαΐου σηματοδοτεί την 81η επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση από τον Εθνικοσοσιαλισμό, όπως την αποκαλούν εδώ και μερικά χρόνια στη Γερμανία. Πολλοί μαθητές και φοιτητές, όπως τόνισαν οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων, θεωρούν την τρέχουσα συζήτηση περί «στρατιωτικοποίησης» ως λάθος μήνυμα και χρησιμοποίησαν την επέτειο ως πλατφόρμα για τη διαμαρτυρία τους. Αυτή δεν ήταν πάντως η πρώτη πανεθνική δράση τέτοιου είδους: Στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 50.000 νέοι συμμετείχαν σε ανάλογη «σχολική απεργία» σε περίπου 150 πόλεις.Ποσοστό ανταπόκρισης άνω του 90%Ο νόμος για τη νέα στρατιωτική θητεία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. Ο βασικός του νεωτερισμός είναι η υποχρεωτική εξέταση για την ικανότητα στράτευσης για νέους άνδρες που γεννήθηκαν το 2008 και αργότερα. Όλοι οι 18χρονοι λαμβάνουν μια επιστολή από το Υπουργείο Άμυνας για να δηλώσουν την προθυμία τους να εκτελέσουν τουλάχιστον έξι μήνες εθελοντικής θητείας. Οι άνδρες πρέπει να απαντήσουν στην επιστολή, οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν μόνο αν θέλουν. Επιπλέον, όλοι οι άνδρες πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν για την καταλληλότητά τους. Αυτό αποσκοπεί στην στρατολόγηση εθελοντών για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί επαρκές προσωπικό, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει νόμο για υποχρεωτική στράτευση.Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού του γερμανικού στρατού, της Μπούντεσβερ, έστειλε πάνω από 200.000 επιστολές τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους. Το υπουργείο Άμυνας είναι ικανοποιημένο με το ποσοστό ανταπόκρισης: το 86% των ανδρών επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο εγκαίρως, σύμφωνα με το υπουργείο. «Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ καλά», δήλωσε ένας εκπρόσωπός του. Πάντως την Παρασκευή, υπήρξαν αναφορές στα ΜΜΕ ότι το ποσοστό ανταπόκρισης είναι τελικά μόνο 72%.Πρόστιμα έως 250 ευρώΌποιος δεν απαντήσει εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της δεύτερης υπενθύμισης διαπράττει διοικητικό παράπτωμα και αντιμετωπίζει πρόστιμο έως 250 ευρώ. Το Υπουργείο Άμυνας ελπίζει ότι αυτό θα παραμείνει εξαίρεση. Η συμπλήρωση της φόρμας διαρκεί τέσσερα με έξι λεπτά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου. Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, που όχι μόνο θα αποθηκεύει τρέχουσες διευθύνσεις, αλλά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στρατολόγησης.24 Κέντρα ΣτρατολόγησηςΜέχρι τα μέσα του 2027, οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχεύουν να είναι σε θέση να διεξάγουν ξανά ολοκληρωμένες αξιολογήσεις στρατολόγησης για νέους σε όλη τη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθούν τα ανάλογα κέντρα σε συνολικά 24 τοποθεσίες. Το πρώτο κέντρο στρατολόγησης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του φέτος. Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού αιτούντων, το υπουργείο Άμυνας αισιοδοξεί ότι τα αποτελέσματα της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας θα είναι θετικά. Ο στόχος έως το 2035 είναι 260.000 ενεργοί στρατιώτες και 200.000 έφεδροι. Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των ενεργών στρατιωτών είναι περίπου 186.000.Πηγή: ARD

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.