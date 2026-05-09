Το Κρεμλίνο δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βιάζονται να κλείσουν μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ότι η επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας απέχει ακόμη πάρα πολύ, επειδή τα ζητήματα είναι εξαιρετικά περίπλοκα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι συμφώνησαν σε τριήμερη εκεχειρία, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως θα παραταθεί.

«Είναι κατανοητό ότι η αμερικανική πλευρά βιάζεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Όμως το ζήτημα της διευθέτησης του ουκρανικού είναι υπερβολικά περίπλοκο και πρέπει να διανυθεί ακόμη πολύς δρόμος, με σύνθετες λεπτομέρειες, για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Τα ρωσικά στρατεύματα πολεμούν στην Ουκρανία για πολύ περισσότερα από τέσσερα χρόνια - περισσότερο απ’ όσο πολέμησαν οι σοβιετικές δυνάμεις στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γνωστό στη Ρωσία ως Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941-1945.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον «ανόητο» και «τρελό» πόλεμο που προκαλεί τεράστιες απώλειες και στις δύο πλευρές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να επιτύχει ειρήνη.

Πηγή: skai.gr

