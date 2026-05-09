Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εξετάζουν επανεκκίνηση της επιχείρησης «Ελευθερία»

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν όσο και στο Στενό του Ορμούζ, όπου η ένταση ανεβαίνει ξανά.

Η Ουάσινγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει την Παρασκευή αργά το βράδυ ότι περιμένει μήνυμα «απόψε» και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να εκφράζει την ελπίδα πως θα πρόκειται για «σοβαρή πρόταση».

Την ίδια ώρα, όμως, το πεδίο δεν δείχνει αποκλιμάκωση. Μετά τη νέα έξαρση στον Περσικό Κόλπο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε εχθές ότι έχει αποτρέψει δεκάδες ιρανικά πλοία να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Ορμούζ, ενώ έβαλε κατά δύο πετρελαιοφόρων με ιρανική σημαία, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό.

Ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για «περιορισμένη ανταλλαγή πυρών» γύρω από το στενό, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν σε αμερικανικά πλήγματα, χωρίς ωστόσο να θεωρηθεί ότι παραβιάστηκε η εκεχειρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο βάρος αποκτά η πιθανή επανέναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία», δηλαδή της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ είχε αναστείλει προσωρινά την αποστολή, επικαλούμενος πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Ωστόσο, τα πρόσφατα περιστατικά φαίνεται να επαναφέρουν το σενάριο ενεργοποίησής της, ως μήνυμα ισχύος αλλά και ως προσπάθεια διασφάλισης της ναυσιπλοΐας.

Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκαλούν οι αναφορές ότι μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, η οποία ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η εξειδικευμένη εταιρεία Orbital EOS ανέφερε ότι πιθανόν έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα «πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου».

