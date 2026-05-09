Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διόρισε τον πρώην πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν στη θέση του ειδικού απεσταλμένου για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να ενισχύει την ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας. Σε αυτό τον ρόλο, ο Γκόρντον Μπράουν θα συμβουλεύει για τον τρόπο με τον οποίο, η παγκόσμια οικονομική συνεργασία μπορεί να βοηθήσει», για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.