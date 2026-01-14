Συναγερμός στην Άγκυρα για τις εξελίξεις στο Ιράν - Πυρετός επαφών Φιντάν με Ιράν και ΗΠΑ

Έντονη κινητικότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Άγκυρα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, καθώς οι τουρκικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες Εξωτερικών, Άμυνας και Μετανάστευσης βρίσκονται σε 24ωρη εγρήγορση, υπό τον φόβο μιας περαιτέρω αποσταθεροποίησης εξαιτίας όσων συμβαίνουν στο Ιράν με τις αιματηρές διαδηλώσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποτραπεί κλιμάκωση της κρίσης.

Στην Άγκυρα εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος ή ακόμη και την έκρηξη εμφυλίου πολέμου, σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέο κύμα μεταναστευτικών ροών προς την Τουρκία, αλλά και αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στην περιοχή.

Στο μεταξύ, νωρίτερα ο Φιντάν τόνισε την ανάγκη για συνομιλίες για την επίλυση των τρεχουσών περιφερειακών εντάσεων σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί την Τετάρτη, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται επίσης σε επαφή με Αμερικανούς αξιωματούχους, εν μέσω των απειλών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι άμεσες επικοινωνίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.