Από το Μπαχρέιν μέχρι την Τουρκία, οι ΗΠΑ έχουν αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες απείλησε το Ιράν πως θα πλήξει, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμβει στη χώρα, εν μέσω των αιματηρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, υποσχόμενος πως «η βοήθεια είναι καθ' οδόν». Ως απάντηση, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters πως: «Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν».

Αναλυτικά οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή:

Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δυνάμεις εκεί έχουν ελέγχουν τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Κατάρ

Η αεροπορική βάση Al Udeid, έκτασης 59 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην έρημο έξω από τη Ντόχα, είναι το αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια τεράστια έκταση που εκτείνεται από δυτικά της Αιγύπτου έως ανατολικά του Καζακστάν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, που φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση Al Dhafra, που βρίσκεται νότια του Αμπού Ντάμπι, και χρησιμοποιείται από κοινού με την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ένας κρίσιμος κόμβος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος έχει υποστηρίξει σημαντικές αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αποστολές αναγνώρισης σε ολόκληρη την περιοχή.

Το λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι, αν και δεν είναι επίσημη στρατιωτική βάση, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι προσέγγισης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί αεροπλανοφόρα και άλλα αμερικανικά σκάφη.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ έχουν παρουσία και στην αεροπορική βάση Ain Al Asad στη δυτική επαρχία Anbar, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις στη βάση το 2020, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ.

Η αεροπορική βάση Erbil, που βρίσκεται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, χρησιμεύει ως κόμβος για τις αμερικανικές και τις συμμαχικές δυνάμεις που διεξάγουν ασκήσεις εκπαίδευσης και μάχης.

Η βάση υποστηρίζει τις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, παρέχοντας έναν ασφαλή χώρο για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας στο βόρειο Ιράκ.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία -οι οποίοι, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ανέρχονταν σε 2.321 το 2024- λειτουργούν σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας, παρέχοντας δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Κάποιοι στρατιώτες είναι σταθμευμένοι περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Prince Sultan, η οποία υποστηρίζει τα μέσα αεροπορικής άμυνας του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων Patriot και των συστημάτων Terminal High Altitude Area Defense.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Muwaffaq al Salti βρίσκεται στο Azraq, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν, και φιλοξενεί την 332η Πτέρυγα των Κεντρικών Αεροπορικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, η οποία συμμετέχει σε αποστολές σε ολόκληρη την περιοχή του Λεβάντε.

Τουρκία

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ διαχειρίζονται από κοινού την αεροπορική βάση Incirlik στην Αδάνα. Φιλοξενεί αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές και έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της διεθνούς συμμαχίας που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ. Είναι επίσης η έδρα 1.465 μελών του αμερικανικού στρατού που είναι σταθμευμένα στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

