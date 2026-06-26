Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησαν απευθείας δίαυλο επικοινωνίας για το Ορμούζ

ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησαν απευθείας δίαυλο επικοινωνίας για το Στενό του Ορμούζ, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρατιωτική κλιμάκωση, σύμφωνα με το ιρανικό Press TV.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, σύμφωνα με την τελική δήλωση που εξέδωσαν οι δύο διαμεσολαβητές μετά τις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας στη Ζυρίχη, ο δίαυλος δημιουργήθηκε προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρατιωτική σύγκρουση, καθώς και για την εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου 5 του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα, το Ιράν είχε διαμηνύσει ότι, βάσει της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, κάθε διέλευση από το Στενό του Ορμούζ πρέπει να πραγματοποιείται μέσω των διαδρομών που ανακοινώνει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί επανέλαβε την Παρασκευή τη θέση αυτή, δηλώνοντας: «Η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλιστεί μέσω ασαφών ρυθμίσεων, παράλληλων διαδρομών ή διαδικασιών λήψης αποφάσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο του Ιράν ως παράκτιου κράτους.»

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αποτυχία συντονισμού με την Τεχεράνη θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρήσης των παράλληλων διαδρομών διέλευσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.