Ρωσία: Ουρές, δελτίο και μαύρη αγορά καυσίμων μετά τα ουκρανικά πλήγματα

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου δυσκολεύουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητα των οδηγών στη Ρωσία, καθώς πολλοί αναγκάζονται να ψάχνουν για ώρες προκειμένου να βρουν βενζίνη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ρώσοι οδηγοί ξυπνούν πριν από τα ξημερώματα για να πιάσουν θέση στις ουρές των πρατηρίων, κατεβάζουν εφαρμογές που δείχνουν πού υπάρχει διαθέσιμο καύσιμο ή στρέφονται ακόμη και στη μαύρη αγορά. Ορισμένοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητά τους ώστε να κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα.

Το πρόβλημα έχει αρχίσει να γίνεται αισθητό ακόμη και στη Μόσχα και την ευρύτερη περιφέρειά της, τη μεγαλύτερη περιοχή κατανάλωσης καυσίμων στη χώρα. «Μπορείς να βρεις βενζίνη, αλλά πρέπει να ψάξεις πολύ», δήλωσε 37χρονη κάτοικος της περιοχής στο Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ρωσικές πιέσεις στην αγορά καυσίμων εντάθηκαν μετά τα αλλεπάλληλα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια. Τον Μάιο, οι επιθέσεις έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, με τουλάχιστον 17 καταγεγραμμένα πλήγματα, προκαλώντας διακοπές στην παραγωγή σε μονάδες που τροφοδοτούν μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας.

Η παραγωγή πετρελαιοειδών στη Ρωσία υποχώρησε τον Ιούνιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της EA Analytics που επικαλείται το Bloomberg. Αν και οι επιθέσεις του Ιουνίου ήταν λιγότερες από εκείνες του Μαΐου, οι συνέπειές τους ήταν εξίσου σοβαρές.

Δύο πλήγματα στο διυλιστήριο της Μόσχας ουσιαστικά παρέλυσαν τον μεγαλύτερο προμηθευτή καυσίμων της ρωσικής πρωτεύουσας, επηρεάζοντας για πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, το 2022, την καθημερινότητα πολλών Μοσχοβιτών.

Το έλλειμμα καυσίμων, που νωρίτερα το καλοκαίρι ήταν ορατό κυρίως στη νότια Ρωσία και στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, έχει πλέον εξαπλωθεί στην κεντρική Ρωσία και έως τις ακτές του Ειρηνικού. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, περίπου το 90% των ρωσικών περιφερειών είχε επιβάλει κάποιου είδους δελτίο στα καύσιμα ή είχε αναφέρει προβλήματα εφοδιασμού, σύμφωνα με καταμέτρηση του Bloomberg.

Ο 44χρονος Αλεξάντερ δήλωσε στο Bloomberg ότι κατά τη διάρκεια διαδρομής περίπου 100 χιλιομέτρων από το Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δεν βρήκε ούτε ένα πρατήριο καυσίμων σε λειτουργία. «Μέχρι την Παρασκευή και το Σάββατο υπήρχε ακόμη βενζίνη. Την Κυριακή βρήκα μόνο σε ένα πρατήριο, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά», ανέφερε.

Την Κυριακή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι υπάρχουν προβλήματα στον εφοδιασμό καυσίμων, αν και υποστήριξε πως η κατάσταση «δεν είναι κρίσιμη».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ έδωσε εντολή να παρακολουθείται στενά η διανομή καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει σχετική απόφαση.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλες τις περιοχές της Ρωσίας. Κάτοικοι της περιοχής του Βόλγα και των Ουραλίων δήλωσαν στο Bloomberg ότι εξακολουθούν να προμηθεύονται καύσιμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αποδίδοντας τις ουρές και τις κατά τόπους ελλείψεις στον πανικό των καταναλωτών.

Στο Ταταρστάν, μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγές περιοχές της Ρωσίας όπου λειτουργούν μεγάλα διυλιστήρια, καφετέρια προσέφερε την περασμένη εβδομάδα στους πελάτες της 3 έως 5 λίτρα βενζίνης και ένα μπιτόνι δωρεάν με παραγγελία αξίας άνω των 1.500-2.500 ρουβλίων (20-32 δολάρια), σε μια χαρακτηριστική ένδειξη της αξίας που έχει αποκτήσει πλέον το καύσιμο.

Ψάχνουν βενζίνη μέσω εφαρμογών

Καθώς οι ελλείψεις επεκτείνονται, όλο και περισσότεροι Ρώσοι καταφεύγουν σε εφαρμογές και ιστοσελίδες που ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα καυσίμων, προκειμένου να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις από πρατήριο σε πρατήριο.

Η εφαρμογή Yandex.Fuel, που ανήκει στη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας, επιτρέπει στους οδηγούς να εντοπίζουν πρατήρια ανάλογα με το είδος του καυσίμου που διαθέτουν. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επισημαίνουν ότι τα στοιχεία δεν είναι πάντοτε ενημερωμένα.

Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα Benzinradar.com βασίζεται σε πληροφορίες που καταχωρούν οι ίδιοι οι οδηγοί για τη διαθεσιμότητα καυσίμων. Μέσα σε μία εβδομάδα επέκτεινε την κάλυψή της από 133 πρατήρια σε περισσότερα από 1.300 σε όλη τη Ρωσία, αν και το Bloomberg σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ακρίβεια των δεδομένων.

Αντίστοιχα, ο ιστότοπος Gdebenzin.org, που αναφέρει ότι παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα καυσίμων σε περισσότερα από 26.000 πρατήρια, έχει επίσης δεχθεί επικρίσεις από χρήστες για την αξιοπιστία των πληροφοριών του.

Η αυξανόμενη χρήση τέτοιων εφαρμογών έχει δημιουργήσει και νέους κινδύνους. Η ρωσική εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι μία από τις εφαρμογές αυτές περιείχε κακόβουλο λογισμικό, το οποίο ενδέχεται να επηρέασε τουλάχιστον 1.000 χρήστες.

Μέχρι να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο πανεθνικό σύστημα ενημέρωσης, σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες έχουν δημιουργηθεί τοπικές εφαρμογές παρακολούθησης της διαθεσιμότητας καυσίμων, είτε με τη στήριξη των τοπικών αρχών, όπως στη Βόρεια Οσετία, είτε μέσω πρωτοβουλιών των ίδιων των κατοίκων, όπως στην περιφέρεια της Μόσχας.

Καύσιμα στη μαύρη αγορά

Οι ελλείψεις καυσίμων έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας παράλληλης αγοράς σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας. Στην κατεχόμενη Κριμαία, όπου οι αρχές είχαν αναστείλει νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο τις πωλήσεις βενζίνης σε ιδιώτες για να διασφαλίσουν επάρκεια για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους κρατικούς φορείς, εμφανίστηκαν κανάλια στο Telegram που διαφημίζουν προπληρωμένες παραδόσεις καυσίμων κατ’ οίκον.

Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της ανατολικής Σιβηρίας, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων που μεταπωλούσαν καύσιμα σε υψηλότερες τιμές, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και εκτός αυτού.

Στροφή στο φυσικό αέριο

Καθώς η κρίση επιδεινώνεται, αρκετοί οδηγοί επιλέγουν να μετατρέψουν τα οχήματά τους ώστε να χρησιμοποιούν μεθάνιο. Θυγατρική της Gazprom που δραστηριοποιείται στον τομέα των καυσίμων φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι την περασμένη εβδομάδα οι αιτήσεις για μετατροπή αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 35%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται από ιδιώτες ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ αυξημένες είναι και οι αιτήσεις για τη μετατροπή λεωφορείων και φορτηγών. Οι περισσότερες προέρχονται από την Αγία Πετρούπολη, το Κρασνοντάρ, το Ριαζάν, το Ουλιάνοφσκ και το Ροστόφ επί του Ντον.

Για όσους, πάντως, εξακολουθούν να αναζητούν βενζίνη, οι προσωπικές γνωριμίες φαίνεται πως αποτελούν συχνά τη μόνη λύση. Ο 50χρονος Κίριλ, που μετακινείται καθημερινά από την περιφέρεια της Τούλα στη Μόσχα, δήλωσε ότι το Σαββατοκύριακο όλα τα πρατήρια στον αυτοκινητόδρομο ήταν κλειστά. «Γνωρίζω τον ιδιοκτήτη ενός πρατηρίου και, από φιλία, μου πούλησε βενζίνη, παρότι το πρατήριό του ήταν επισήμως κλειστό», είπε στο Bloomberg.



Πηγή: skai.gr

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