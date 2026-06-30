Το τριήμερο που δε ξέραμε ότι χρειαζόμαστε

Του Δημήτρη Βάλσαμου

Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα μέσα στο καλοκαίρι από ένα μπρέικ από την Αθήνα της αρρωστημένης ζέστης, της ταλαιπωρίας και της κίνησης.

Όταν αυτή η ευκαιρία σου έρχεται… θεόσταλτη χωρίς καν να το κυνηγήσεις, όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση γίνεται ονειρώδης.

Αυτό συνέβη σε μένα προ διετίας, όταν έλαβα την πρώτη πρόσκληση να παραβρεθώ στο Stoiximan Aegeanball Festival. Περιττό να σας πω πως έκτοτε, κάθε χρόνο είμαι εγώ εκείνος που φροντίζω να διασφαλίσω την παρουσία μου εκεί.

Να πω την αλήθεια μου, στη Σύρο δεν είχα ξαναπάει. Λίγο που δεν είναι στα πλέον εμπορικά και διαφημισμένα νησιά, λίγο οι συγκυρίες, ο δρόμος δε μ’ είχε βγάλει.

Πλέον, μετά και την 3η μου επίσκεψη στο νησί, κάθε φορά είναι και καλύτερη.

Είναι σπουδαίο να βρίσκεις χρόνο ανάμεσα σε υποχρεώσεις και δουλειές για να συνδυάσεις δουλειά και διακοπές. Και διασκέδαση. Σε συνδυασμό με τη ζεστή φιλοξενία, την τρομερή οργάνωση και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στον τόπο σου.

Το φετινό Stoiximan Aegeanball Festival ολοκληρώθηκε με ρεκόρ συμμετοχών, κάτι που δείχνει πως δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που πάντα θα επιδιώξει ένα μαγικό τριήμερο στα τέλη του Ιούνη, συνδυάζοντας ξεκούραση, διακοπές και μπάσκετ.

Ειδικά όταν έχεις την ευκαιρία να δεις όλους αυτούς τους θρύλους του αθλήματος, να το συνδυάσεις με τα μπανάκια σου και να ξεφύγεις από την αποπνικτική Αθήνα.

Το τουρνουά, βέβαια, είναι η αφορμή. Η Σύρος και η Ερμούπολη είναι η αιτία. Ειδικά φέτος που συνδυάστηκε με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της πρωτεύουσας των Κυκλάδων.

ΥΓ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Κοή, που στηρίζει διαχρονικά όλο το νησί, την πολιτιστική του υπόσταση και φυσικά το Stoiximan Aegeanball Festival από τα πρώτα του κιόλας βήματα. Καλορίζικο το επετειακό γυαλί.

Πηγή: skai.gr

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