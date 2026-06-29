Συμφωνία φαίνεται πως επιτεύχθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με βασικό στόχο τη μείωση των τιμών σε περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αυτό που απομένει πλέον είναι να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Ιωάννης Γιώτης και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Γιάννης Μασούτης.

Στο επίκεντρο το πλαφόν και οι μειώσεις στα ράφια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης αφορούσε το καθεστώς του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και το κατά πόσο αυτό θα παραταθεί μετά την 1η Ιουλίου.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, εξετάζονται δύο εναλλακτικά σενάρια, χωρίς ακόμη να έχει αποσαφηνιστεί ποιο θα επιλεγεί, καθώς οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Παράλληλα, συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι μειώσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι βιομηχανίες τροφίμων θα περάσουν στα σούπερ μάρκετ και τελικά στα ράφια, ώστε να γίνουν άμεσα αισθητές στους καταναλωτές.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να δει τις μειώσεις να εφαρμόζονται χωρίς καθυστερήσεις, επισημαίνοντας ότι η σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει μειώσει τόσο το κόστος μεταφορών όσο και το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν πλέον τις προϋποθέσεις ώστε οι επιχειρήσεις τροφίμων και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να προχωρήσουν σε μειώσεις στις λιανικές τιμές.

Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν τις μειώσεις στην πράξη

Στο μεταξύ, στάση αναμονής τηρούν οι καταναλωτές, οι οποίοι περιμένουν να διαπιστώσουν αν οι αποφάσεις της σύσκεψης θα μεταφραστούν σε πραγματικές μειώσεις στις τιμές.

Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εξακολουθεί να καταγράφεται στα βασικά είδη διατροφής, με το μοσχαρίσιο κρέας, αλλά και τα φρούτα και λαχανικά εποχής να συγκαταλέγονται στα προϊόντα που πιέζουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ οι καταναλωτές δηλώνουν ότι περιορίζονται πλέον στις απολύτως απαραίτητες αγορές, επιλέγοντας συχνά τα φθηνότερα προϊόντα, χωρίς ωστόσο να βλέπουν ουσιαστική ανακούφιση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πηγή: skai.gr

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