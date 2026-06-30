Έξαλλος Τραμπ μετά την απόφαση για την ιθαγένεια: Καλεί το Κογκρέσο να δράσει άμεσα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση για την κατάργηση της αυτόματης απόκτησης αμερικανικής ιθαγένειας από παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διατήρησε σε ισχύ το ισχύον καθεστώς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «πολύ κακή για τη χώρα», υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω νομοθεσίας και χωρίς να απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε την εκ γενετής ιθαγένεια, κάτι που είναι πολύ κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε στο Κογκρέσο με νομοθεσία, με τη στήριξη του προέδρου. Δεν χρειάζεται μια μακρά και δύσκολη συνταγματική τροποποίηση», έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Κογκρέσο να ξεκινήσει «από σήμερα» τις διαδικασίες για την κατάργηση της αυτόματης ιθαγένειας, υποσχόμενος ότι θα προσφέρει την «πλήρη και απόλυτη στήριξή» του στην προσπάθεια.

Πηγή: skai.gr

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