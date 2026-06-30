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Φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα - Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων της Ακρίτας

Στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας - Προληπτικά, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν μεταβεί στην περιοχή 

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Πυροσβεστική αεροσκάφος

Η φωτιά που εντοπίστηκε το πρωί σήμερα (30 Ιουνίου 2026) εκτός των ελληνικών συνόρων στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση 400 μέτρων περίπου, από τα σύνορα με την Ελλάδα κοντά στο Κιλκίς, εξελίσσεται εκτός των ελληνικών συνόρων.

Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά συνεχίζουν και ενεργούν δύο (2) γεωπροωθητές για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Για προληπτικούς λόγους επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μεταβεί στην περιοχή ενώ στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Κιλκίς Βόρεια Μακεδονία
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