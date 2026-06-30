Η φωτιά που εντοπίστηκε το πρωί σήμερα (30 Ιουνίου 2026) εκτός των ελληνικών συνόρων στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση 400 μέτρων περίπου, από τα σύνορα με την Ελλάδα κοντά στο Κιλκίς, εξελίσσεται εκτός των ελληνικών συνόρων.

Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά συνεχίζουν και ενεργούν δύο (2) γεωπροωθητές για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Για προληπτικούς λόγους επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μεταβεί στην περιοχή ενώ στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας.

Πηγή: skai.gr

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