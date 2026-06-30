Το ΠΑΣΟΚ, με επίσημη ανακοίνωσή του, εγκάλεσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την κριτική που άσκησε ο Νίκος Μπίστης (με ανάρτηση του στο Facebook) στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τη δήλωση του τελευταίου για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Ο Νίκος Μπίστης απάντησε ως εξής:

Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σταθερές και αναλλοίωτες χρόνια τώρα. Από την εποχή της Ανανεωτικής Αριστεράς, του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτές τις θέσεις, στήριξα τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία το ΠΑΣΟΚ καταπολέμησε και ακόμα να επανορθώσει. Με βάση αυτές κρίνω πολιτικά τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι επίσημες θέσεις της ΕΛ.Α.Σ εκφράζονται από τα όργανα και τους τομεάρχες του κόμματος. Δεν ανήκω σε αυτά.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι υποστηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα και θα στηρίξω την ΕΛ.Α.Σ στην προσπάθεια να αλλάξει ρότα η χώρα. Και ταυτοχρόνως θα υποστηρίζω τις απόψεις μου με τις οποίες πορεύτηκα χρόνια τώρα

Πηγή: skai.gr

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